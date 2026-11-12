Proton répond à la polémique sur l’IA avec un billet sur la sécurité de ses données

Les fuites internes semblent donc avoir freiné l’élan initial de Proton sur un développement presqu’entièrement géré par une IA, avec des garde-fous humains et une sécurité toujours sous contrôle. Il faut dire que la communauté, elle aussi, a largement fait savoir qu’elle n’appréciait pas ce changement stratégique, tant sur le plan technique que sur les décisions de la direction envers les employés. L’entreprise reconnaît une communication bâclée avec les équipes internes.

Reste à savoir si l’entreprise saura bel et bien prendre le virage de l’IA pour rester compétitive face aux Big Tech tout en accompagnant la masse salariale vers cette transition. Si l’affaire a été particulièrement médiatisée, ce n’est certainement pas la seule entreprise à se heurter au problème.