Cet été vous avez rappelé votre mission dans une vidéo sur votre blog. Pour certains, vous semblez vous éparpiller et diluer vos efforts

A.Y : Oui, il y a cette critique qui revient en boucle : « On dirait Google maintenant ! Proton se transforme en Google. » La mission n'a pas changé. Et si l'on regarde Proton de près, y compris du côté de ceux qui se plaignent et qui font souvent partie de notre communauté, on sait bien que ni moi ni les employés n'avons changé d'avis sur ce que représente l'entreprise et sur ce en quoi elle croit. Les convictions, la mission et les valeurs sont restées les mêmes. Je ne pense donc pas que le reproche soit de nous éloigner de notre mission : nous n'avons rien fait dans ce sens. D'ailleurs, le passage de l'entreprise sous une structure à but non lucratif ces dernières années n'a fait que renforcer cette mission.

Le reproche, c'est plutôt que certains n'aiment pas la façon dont nous l'exécutons : ils sont en désaccord avec l'exécution. Et ce que demande une partie de la communauté, c'est en réalité ce que je préférerais faire moi-même : avoir moins de produits et me concentrer davantage dessus. Notre vie ici serait bien plus simple avec un ou deux produits seulement. Avoir une douzaine de produits n'est pas très agréable pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise, car la complexité augmente de manière exponentielle à mesure que l'écosystème grandit. Si nous avions le libre choix, nous nous concentrerions sur deux ou trois produits et nous ferions ce que la communauté demande. Mais je suis convaincu que, dans ce cas, nous échouerions probablement dans notre mission. Une autre décennie passerait et nous ne serions toujours pas un rival crédible face au modèle économique de capitalisme de surveillance des Big Tech américaines.

Notre pari est le suivant : je ne pense pas que ce soient les produits individuels qui gagnent, mais les écosystèmes. Nous entrons dans un monde de plus en plus structuré autour d'eux, et c'est ce qui nous pousse dans cette voie. Ce n'est pas un choix qu'une personne saine d'esprit ferait de manière rationnelle, car c'est en réalité un choix insensé. Mais parfois, le choix insensé devient le seul choix raisonnable, lorsque les conditions du monde vous imposent une certaine trajectoire.

Et dans cet écosystème, où en est Proton Chat ? Est-ce que vous en discutez en interne ? Verra-t-on un jour un concurrent de Signal lancé par Proton ?

A.Y : On me pose souvent la question de la messagerie instantanée : « Créez un chat », etc. Est-ce que je pense qu'on le fera un jour ? On finira par tout faire, c'est juste une question de calendrier et de timing.

Je pense que Signal fait certaines choses très bien et d'autres moins bien. Chaque application de chat du marché a ses points forts et ses points faibles. Si nous nous lancions sur ce créneau, je voudrais faire au moins une chose mieux que n'importe qui d'autre. Et c'est évidemment la partie la plus difficile.

Il faut aussi comprendre la logique : avec Proton Workspace, nous voulons rivaliser avec Microsoft 365 et Google Workspace. Or l'offre de Microsoft intègre Teams. C'est pour cela que nous avons lancé Proton Meet : il faut une équivalence fonctionnelle, sans quoi les entreprises ne peuvent pas changer de fournisseur. En suivant ce raisonnement, nous devons ajouter toutes les briques qui composent l'offre Microsoft, et Teams comporte une brique de messagerie instantanée.

Donc oui, nous allons devoir le faire. Je ne sais pas quand, ni exactement comment, ni exactement où, mais la logique des écosystèmes nous impose aussi cette voie. La communauté sera énervée, les gens ne seront pas ravis d'apprendre que nous nous lançons dans un nouveau projet : nous devrons donc y réfléchir mûrement le moment venu. Mais c'est inévitable si l'on suit la logique de la voie que nous avons choisie.

Vous protégez les mails, les calendriers, les fichiers, les mots de passe ou les connexions, et pourtant, j'ai l'impression que vous laissez de côté les contacts du carnet d'adresses. Beaucoup d'utilisateurs doivent encore les synchroniser avec un service tiers.

A.Y : Je vais vous dire ce que veulent les gens sur Reddit, parce que j'ai analysé les données. Un tiers d'entre eux souhaite une application de contacts dédiée. Les deux autres tiers veulent simplement une synchronisation bidirectionnelle entre Proton Contacts et les contacts de leur téléphone. Le problème, c'est que Google et Apple ont toutes leurs applications installées par défaut, alors que nous devrions demander aux utilisateurs d'en installer une seconde. C'est une exigence irréaliste. Aujourd'hui encore, faire installer l'application Calendrier à un utilisateur de Mail est compliqué : l'usage du calendrier est bien inférieur à celui du mail, parce que beaucoup de gens n'installent pas l'application.

Avec une application de contacts dédiée, il faut compter sur le fait que les gens installent une autre application. Et s'ils ne le font pas, ils se demandent : « Où sont mes contacts ? » De ce point de vue, je n'ai pas vraiment le choix : je dois garder les contacts au sein de l'application existante [NDLR : au sein de Proton Mail]. Cela n'exclut pas une application séparée à l'avenir, mais je ne peux pas échapper à l'intégration des contacts dans mon application actuelle. C'est ainsi que je vois les choses. Une synchronisation bidirectionnelle avec les contacts du téléphone, résoudrait probablement le problème pour les deux tiers des utilisateurs. Je ne peux pas retirer les contacts de l'application actuelle, car parier sur le fait que les gens installeront une application supplémentaire ne marchera sûrement pas. Après, la donne changera si je peux un jour construire mon propre téléphone, un Proton Phone, ce qui est aussi inévitable. En fait, tout ça est inévitable.

Mais à ce stade, je ne pense pas pouvoir retirer la gestion des contacts de l'application principale, malheureusement. C'est embêtant, mais c'est ainsi.

Plusieurs gouvernements, dont la France et le Royaume-Uni, ont introduit des lois pour réguler l'accès aux services en ligne. Et puis il ya eu ce flou sur une potentielle régulation des VPN. Ça vous inspire quoi ?

A.Y : Non. Le Royaume-Uni a décidé de ne pas le faire. Et la France ne le fera pas non plus. Il y a eu des discussions, mais les mesures réellement adoptées n'en font pas partie : cela ne faisait que partie du débat. Je ne me rappelle plus de la toute dernière position française, mais dans la plupart des pays, le volet concernant les VPN a été abandonné.