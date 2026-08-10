Proton aurait pu sauver Mozilla et Firefox, mais a plié devant Chromium

Le poste, basé à Genève ou à Zurich, cible un ingénieur logiciel pour l'équipe "browser" de Proton. Sans grande surprise, la fiche mentionne un navigateur pensé pour la confidentialité par défaut, avec l'ambition de toucher des millions d'utilisateurs dans le monde. Reste qu'un détail n'est pas passé inaperçu : l'expérience sur les systèmes de compilation et la base de code de Chromium est présentée comme un atout pour le poste.

Le projet source Chromium fournit le moteur de rendu Blink, forké par Google depuis WebCore (la brique de rendu de WebKit) en 2013, ainsi que le moteur JavaScript V8. Chrome, le navigateur grand public de Google, ajoute par-dessus une couche propriétaire. Cela inclut la synchronisation liée au compte Google, le module de DRM Widevine pour la vidéo protégée, et l'accès signé au Chrome Web Store via des clés API. Un navigateur basé sur Chromium reprend Blink et V8 tels quels, mais peut retirer ou remplacer cette couche de services Google. À l'instar de Brave ou DuckDuckGo, c'est cette distinction, entre moteur partagé et couche de services propriétaire, que Proton devra travailler pour tenir sa promesse de confidentialité.

Aucune date de sortie n'a été annoncée. La priorité ira au bureau, sur Windows, macOS et Linux, avant une éventuelle version mobile. Proton n'a fait aucune annonce officielle sur ce projet.