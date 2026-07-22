Mullvad, Mozilla, Proton : quand l'opinion d'un dirigeant devient un risque pour son entreprise

Le don personnel du cofondateur de Mullvad à un parti suédois a provoqué une vague de résiliations chez les abonnés du VPN. Mais au fond, rien n'a changé dans le service lui-même. Cet épisode n'est pas isolé : Mozilla, Proton, Basecamp, Coinbase et Meta ont déjà géré des situations comparables, avec des issues très différentes selon la structure de chaque entreprise.
Dans chacun de ces dossiers, la vraie question n'est pas de juger l'opinion du dirigeant en cause, mais de savoir si elle expose l'entreprise à un risque concret : départ de clients, de salariés, ou perte de confiance sur le produit lui-même. Cinq précédents permettent de comprendre ce qui limite, ou au contraire amplifie, ce risque.
Mullvad, une gouvernance à deux têtes mise à l'épreuve
Daniel Berntsson, cofondateur du VPN suédois Mullvad, a versé 5 millions de couronnes suédoises (385 000 livres, 519 000 dollars) à titre personnel à Örebropartiet, un parti suédois qualifié de populiste par la presse locale, qui se présente pour la première fois aux élections législatives de 2026. La somme représente à elle seule 72% des revenus 2025 du parti, selon le journal Flamman à l'origine de la révélation. Berntsson a justifié son geste sur un blog personnel resté muet depuis 2019.
Fredrik Strömberg, qui codirige Mullvad avec Berntsson, a pris ses distances dans une mise au point publiée sur X puis reprise sur Hacker News. L'entreprise y rappelle que les convictions personnelles de ses fondateurs, y compris entre eux, ne l'engagent pas, et propose un remboursement à qui souhaite partir. Sur Hacker News, des abonnés de longue date annoncent malgré tout résilier leur abonnement, quand d'autres jugent la réaction disproportionnée. Sur le plan technique, rien ne change : la politique de non-journalisation ou GotaTun, sa propre implémentation de WireGuard en Rust introduite en décembre dernier, restent inchangés.
Mozilla, un scénario qui a coûté un poste de directeur général en onze jours
En 2014, Brendan Eich, cofondateur de Mozilla et créateur du langage JavaScript, venait d'être nommé directeur général de l'entreprise. La révélation d'un don personnel de 1 000 dollars, versé six ans plus tôt à la campagne pour la Proposition 8, un référendum californien visant à interdire le mariage homosexuel, avait déclenché une vague de critiques internes et externes, jusqu'au boycott public annoncé par le site de rencontres OkCupid. Eich a démissionné de lui-même après onze jours de mandat, sous la pression d'une partie de ses employés. Mozilla n'avait qu'un seul dirigeant exposé : son départ a réglé la question en quelques jours. Il a ensuite fondé Brave Software, dont le navigateur mise justement sur la confidentialité.
Proton, Basecamp, Coinbase : trois issues différentes pour une même tension
Chez Proton, concurrent direct de Mullvad sur la confidentialité, le PDG Andy Yen a publié en décembre 2024 un message sur X saluant la nomination par l'administration Trump de Gail Slater à la tête de l'antitrust du ministère de la Justice américain. Yen a ensuite affirmé que Proton resterait "politiquement neutre". L'épisode a nourri des doutes durables sur la ligne de son dirigeant, dans un secteur où la confiance dépend justement de la perception de neutralité.
Chez Basecamp, en 2021, le PDG Jason Fried et le directeur technique David Heinemeier Hansson ont interdit les discussions politiques et sociétales sur les canaux internes de l'entreprise, après un débat interne jugé trop tendu. La mesure a provoqué le départ d'environ un tiers des 57 salariés, lesquels ont accepté une indemnité de rupture. Fried a présenté des excuses publiques quelques jours plus tard, sans revenir sur la politique elle-même.
Coinbase avait d'ailleurs mis en place une politique similaire. son PDG Brian Armstrong avait imposé à tous de rester "mission focus" interdisant tout débat politique au travail. Une soixantaine de salariés, soit environ 5% des effectifs, avaient accepté un rachat de leur contrat pour partir.
Le cas de Peter Thiel
Peter Thiel, cofondateur de PayPal et premier investisseur extérieur de Facebook, est resté administrateur de Meta pendant dix-sept ans, malgré une controverse dès 2016 autour d'un don de 1,25 million de dollars à la campagne présidentielle de Donald Trump. Il a quitté le conseil d'administration en 2022, non pas sous la pression des utilisateurs, mais pour se consacrer au financement de candidats, sans faire peser cette activité sur l'image de l'entreprise. La taille du conseil de Meta a permis d'absorber la tension pendant des années.
Quel est le poids du dirigeant dans l'entreprise ?
Finalement, ce n'est pas uniquement l'opinion qui peut porter préjudice à l'entreprise. Certes, des milliers d'utilisateurs ont tourné le dos à des entreprises face aux opinions de leur dirigeant. Mais la structure même de l'entreprise est, elle aussi, importante à prendre en compte.
Chez Mozilla, un seul dirigeant portait la controverse, et son départ a suffi à clore le dossier. Chez Mullvad, deux cofondateurs à la tête de l'entreprise permettent à l'un de prendre ses distances sans que la société n'ait à se séparer de personne. Chez Meta, un conseil d'administration large a permis à Peter Thiel de rester en poste plusieurs années avant un départ choisi. Proton est allé plus loin en 2024 en transférant le contrôle majoritaire de Proton AG à une fondation suisse à but non lucratif, une structure qui protège l'entreprise d'un rachat hostile, mais qui limite aussi la capacité d'Andy Yen lui-même à la réorienter unilatéralement. Basecamp et Coinbase montrent, à l'inverse, qu'une politique interne peut provoquer un exode de salariés sans jamais entraîner le départ du dirigeant qui l'a décidée.
La séparation entre la personne et l'entreprise reste une vraie protection. Rien dans les audits ou le code de Mullvad n'a changé depuis la révélation du don. Mais cette séparation ne rassure les clients que si la gouvernance de l'entreprise permet réellement de la maintenir. Et cela dépend directement du nombre de dirigeants exposés et de leur poids respectif dans le capital.