Mullvad, Mozilla, Proton : quand l'opinion d'un dirigeant devient un risque pour son entreprise

Finalement, ce n'est pas uniquement l'opinion qui peut porter préjudice à l'entreprise. Certes, des milliers d'utilisateurs ont tourné le dos à des entreprises face aux opinions de leur dirigeant. Mais la structure même de l'entreprise est, elle aussi, importante à prendre en compte.

Chez Mozilla, un seul dirigeant portait la controverse, et son départ a suffi à clore le dossier. Chez Mullvad, deux cofondateurs à la tête de l'entreprise permettent à l'un de prendre ses distances sans que la société n'ait à se séparer de personne. Chez Meta, un conseil d'administration large a permis à Peter Thiel de rester en poste plusieurs années avant un départ choisi. Proton est allé plus loin en 2024 en transférant le contrôle majoritaire de Proton AG à une fondation suisse à but non lucratif, une structure qui protège l'entreprise d'un rachat hostile, mais qui limite aussi la capacité d'Andy Yen lui-même à la réorienter unilatéralement. Basecamp et Coinbase montrent, à l'inverse, qu'une politique interne peut provoquer un exode de salariés sans jamais entraîner le départ du dirigeant qui l'a décidée.

La séparation entre la personne et l'entreprise reste une vraie protection. Rien dans les audits ou le code de Mullvad n'a changé depuis la révélation du don. Mais cette séparation ne rassure les clients que si la gouvernance de l'entreprise permet réellement de la maintenir. Et cela dépend directement du nombre de dirigeants exposés et de leur poids respectif dans le capital.