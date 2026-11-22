Les armes capables de tuer sans décision humaine échapperont encore au moins deux ans à toute règle internationale. Réunis à Genève, les 128 États de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC) ont seulement accepté, sous la pression de Moscou, de préparer d’ici 2028 un texte sur ces « robots tueurs », et ses règles pourraient rester facultatives.
Au Soudan, 80 % des civils tués cette année sont morts sous des drones, selon un rapport de l’ONU. En Ukraine, des drones et des robots terrestres ont pris une position russe sans un seul fantassin, selon Volodymyr Zelensky. Un militaire garde encore la décision de tirer, parfois de très loin. Mais les organisations humanitaires craignent de voir bientôt l’IA décider seule de tuer. La Croix-Rouge, soutenue par Antonio Guterres et le pape Léon XIV, réclamait donc des règles contraignantes d’ici un an. La conférence de Genève lui en promet peut-être dans deux.
Le texte final ne parle plus de négocier un traité
Les armes autonomes occupent les diplomates de l’ONU depuis 2013, et une large majorité de pays veulent aboutir. Mais en décembre 2021, à Genève, Israël, l’Inde, les États-Unis et la Russie s’étaient opposés à une interdiction de ces armes, et le sommet s’était achevé sans accord. Le 29 octobre, 163 des 193 États de l’Assemblée générale avaient voté une résolution pour négocier des règles, et seuls les États-Unis, la Russie, Israël, la Corée du Nord et la Biélorussie avaient voté contre, rapporte Le Monde. À Genève, 95 des 128 pays signataires de la CCAC ont soutenu un traité. Mais la convention fonctionne au consensus, et un seul pays peut tout bloquer.
Les États-Unis, la Russie et Israël emploient des armes partiellement autonomes dans leurs guerres. Ils se sont opposés à tout encadrement, avec l’appui de l’Inde et de la Corée du Sud. Dès le premier jour, la Russie a contesté l’ordre du jour, puis Washington a proposé cinq ans de discussions sur de simples lignes directrices facultatives, selon NPR. Au bout de cinq jours, la délégation russe a exigé que le texte final ne parle plus de négocier un traité contraignant.
Les diplomates ont fini par s’entendre dans la nuit. Les États lanceront « l’élaboration d’un instrument international » sur ces armes, à mener « au cours des deux prochaines années », a annoncé Julien Thöni, le diplomate suisse qui présidait la séance. Le mot « négociation » a disparu, et un « instrument » n’est pas forcément un traité. Les pays auront deux ans pour proposer des règles, et certaines pourront rester facultatives, note The Verge.
Les négociateurs ont défendu auprès de NPR un accord meilleur que rien, et la preuve, selon eux, que le désarmement fonctionne encore à l’ONU. « Ils ne font que repousser l’échéance », réplique un délégué, cité par la radio.
La Croix-Rouge veut interdire les machines qui décident seules de tuer
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), gardien des conventions de Genève, ne demande pas l’interdiction de toutes les armes autonomes. Les systèmes antimissiles des navires de guerre fonctionnent seuls depuis des décennies, loin de tout civil, et respectent les lois de la guerre, explique au Monde Laurent Gisel, chef de l’unité des armes au département juridique du CICR.
Le CICR veut en revanche bannir deux catégories d’armes, celles dirigées contre des humains et celles dont le comportement est imprévisible, des mines antipersonnel aux nouveaux systèmes dotés d’IA. Pour les armes qui ne frappent que des objets, il réclame des restrictions. Comme l’explique Georgia Hinds, conseillère juridique du CICR, « on ne peut pas imputer la responsabilité d’une violation de la loi à une machine ». Selon elle, le commandant répond de la légalité de chaque usage de la force.
Cordula Droege, directrice du droit international du CICR, s’inquiète d’une course aux armements, avec « des robots qui, sur la base de données, sélectionnent des cibles sans intervention humaine ». Et une IA peut se tromper, alors que le droit de la guerre oblige à séparer civils et combattants, ajoute-t-elle.
Anna Hehir, spécialiste de l’IA militaire à l’ONG Future of Life Institute, redoute une prolifération rapide. Contrairement aux armes nucléaires, certaines armes autonomes sont faciles à acheter, voire à fabriquer, pour des particuliers ou des groupes criminels, a-t-elle prévenu auprès de NPR.
Pour l’ONG Human Rights Watch, la conférence de Genève laisse le flou s’installer, au moment où la technologie progresse à toute vitesse. « Ce résultat est décevant », regrette Verity Coyle, directrice adjointe chargée des armes au sein de l’organisation.