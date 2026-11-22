Les armes autonomes occupent les diplomates de l’ONU depuis 2013, et une large majorité de pays veulent aboutir. Mais en décembre 2021, à Genève, Israël, l’Inde, les États-Unis et la Russie s’étaient opposés à une interdiction de ces armes, et le sommet s’était achevé sans accord. Le 29 octobre, 163 des 193 États de l’Assemblée générale avaient voté une résolution pour négocier des règles, et seuls les États-Unis, la Russie, Israël, la Corée du Nord et la Biélorussie avaient voté contre, rapporte Le Monde. À Genève, 95 des 128 pays signataires de la CCAC ont soutenu un traité. Mais la convention fonctionne au consensus, et un seul pays peut tout bloquer.

Les États-Unis, la Russie et Israël emploient des armes partiellement autonomes dans leurs guerres. Ils se sont opposés à tout encadrement, avec l’appui de l’Inde et de la Corée du Sud. Dès le premier jour, la Russie a contesté l’ordre du jour, puis Washington a proposé cinq ans de discussions sur de simples lignes directrices facultatives, selon NPR. Au bout de cinq jours, la délégation russe a exigé que le texte final ne parle plus de négocier un traité contraignant.

Les diplomates ont fini par s’entendre dans la nuit. Les États lanceront « l’élaboration d’un instrument international » sur ces armes, à mener « au cours des deux prochaines années », a annoncé Julien Thöni, le diplomate suisse qui présidait la séance. Le mot « négociation » a disparu, et un « instrument » n’est pas forcément un traité. Les pays auront deux ans pour proposer des règles, et certaines pourront rester facultatives, note The Verge.

Les négociateurs ont défendu auprès de NPR un accord meilleur que rien, et la preuve, selon eux, que le désarmement fonctionne encore à l’ONU. « Ils ne font que repousser l’échéance », réplique un délégué, cité par la radio.