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Le terme « silencieux » et le son (tchoup tchoup) qui sont donnés dans les films, n’existe que pour des armes très spécifiques, comme la Carabine de Lisle qui fût inventée et utilisée pendant la 2nd Guerre mondiale et qui est, pour le coup, vraiment silencieuse. Les « silencieux » de cette article, ce sont ce que les militaires appellent des suppresseurs. Pour « tirer » en silence, il faut que le projectile soit subsonique (et donc des cartouches spéciales). Un « silencieux » ne doit pas rester fixé sur l’arme, ça l’abîme.

La plupart des « silencieux », contiennent des chicanes pour « casser » le bang supersonique du tir et accumuler les gaz brûlants. La carabine de Lisle au contraire est percée pour laisser une partie des gaz s’échapper et donc nécessite moins d’entretien et réduit considérablement le bruit du tir (85dB vs 118dB pour un silencieux classique, soit un bruit env 2000x moins fort)