La Direction générale de l'armement (DGA) a commandé 72 000 fusils d'assaut HK416F supplémentaires à Heckler & Koch France. Ce contrat de dix ans, assorti de silencieux et de viseurs optiques, doit équiper l'armée française pour les décennies à venir.
On a appris cette semaine que la Direction générale de l'armement (DGA) a notifié au début du mois de novembre une commande de 72 000 fusils d'assaut HK416F à Heckler & Koch France, avant de l'annoncer publiquement ce 19 novembre. Le fusil allemand, successeur du FAMAS depuis 2017, a déjà été livré à plus de 100 000 exemplaires aux armées françaises. Mais cette nouvelle tranche, étalée sur dix ans, fait nettement grimper le volume total commandé et ajoute même à l'arme de nouveaux équipements.
Le HK416F, un fusil d'assaut allemand taillé pour le soldat français
Il y a un tout petit peu plus de 10 ans, au terme d'un appel d'offres européen, la DGA avait désigné le HK416F, conçu par l'Européen Heckler & Koch, pour succéder au FAMAS. Ce « clairon » de la Manufacture d'armes de Saint-Étienne était en service depuis la fin des années 1970. Les livraisons ont débuté dès l'année suivante, en 2017, en suivant la règle selon laquelle pour chaque HK416F reçu, un FAMAS est rendu. Neuf ans plus tard, plus de 100 000 fusils ont rejoint les armées françaises.
Concernant les munitions, rien ne change, puisque le HK416F tire la même cartouche que le FAMAS, le 5,56 × 45 mm OTAN, calibre standard des fusils d'assaut de l'Alliance atlantique. Il accepte toutes les munitions de ce calibre homologuées par l'OTAN, ce qui facilite l'approvisionnement aux côtés des armées alliées. Tout se joue donc à l'intérieur de l'arme. Le HK416F est un dérivé de la famille AR-15, celle du M16 américain, mais il confie à un piston le soin d'actionner la culasse, alors que ses cousins laissent les gaz de tir encrasser la mécanique. C'est un gage de fiabilité. Il existe en version standard (4 kg) pour les troupes qui combattent à pied, dont une partie est compatible FELIN, le système d'équipement connecté du combattant. La version courte (3,7 kg) va aux troupes embarquées en véhicule et aux unités d'autres armes engagées comme fantassins.
Le soldat gagne aussi en confort avec le HK416F. Le FAMAS devait être configuré pour un tireur droitier ou gaucher, alors que le HK416F repose sur une configuration unique. Sa crosse réglable s'adapte en plus à la morphologie de chacun. Ses rails Picatinny, des glissières standardisées, accueillent optique, bipied, baïonnette ou lance-grenades de 40 mm, qui porte jusqu'à 350 mètres. Une sécurité de percuteur empêche aussi le coup de partir si l'arme chargée tombe. Enfin, chaque combattant emporte dix chargeurs de 30 cartouches, alors que ceux du FAMAS n'en contenaient que 25.
72 000 HK416F de plus : à quoi vont-ils servir ?
Faisons donc les comptes. Le contrat de 2016 portait sur environ 102 000 fusils, et l'armée de Terre doit à elle seule en détenir 93 080 à terme, avec des livraisons jusqu'en 2028. Avec cette nouvelle tranche, plus de 170 000 HK416F auront été commandés au total. C'est près du double des 90 000 fusils visés lors de l'appel d'offres de 2014.
Le ministère des Armées ne dit pas comment ces fusils seront répartis. Il promet seulement des armes de dernière génération « pour les décennies à venir ». L'armée de Terre a toutefois prévu d'équiper ses réservistes en HK416F, alors que la réserve doit grossir dans les prochaines années. Il faut aussi compter avec l'usure, car à la fin du contrat, les premiers fusils livrés auront près de vingt ans de service.
Mais cette commande ne se contente pas de remplacer des fusils fatigués. Elle s'accompagne d'accessoires censés, selon la DGA, rendre l'arme plus polyvalente, avec des viseurs optiques et des silencieux. Les premiers permettent de viser une cible plus vite et plus précisément qu'avec les instruments de visée classiques, la hausse et le guidon. Les seconds, longtemps réservés aux forces spéciales, se généralisent dans plusieurs armées, comme dans l'US Army, qui en équipe par exemple son nouveau fusil XM7. Contrairement à ce que montre parfois le grand écran, ils ne rendent pas le tir muet. Ils atténuent la détonation et la flamme, ce qui rend le tireur plus difficile à repérer, et ils ménagent les tympans de toute la section.