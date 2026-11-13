L'armée de l’Air et de l'Espace a annoncé, vendredi, le premier emploi en opération extérieure du viseur de casque Scorpion sur Rafale. Conçu par Thales, il permet aux pilotes de désigner une cible d’un simple regard.
Le viseur de casque Scorpion vient officiellement de faire ses débuts en opération extérieure à bord du Rafale, comme l'a annoncé l'armée de l'Air et de l'Espace ce vendredi 13 novembre 2026. Ce petit écran de réalité augmentée, fixé au casque, affiche les informations de vol et de combat directement dans le champ de vision du pilote. Qualifié sur Rafale depuis un moment déjà, il doit progressivement équiper toute la flotte française.
Le Rafale vise désormais là où le pilote regarde, grâce à ce casque signé Thales
Dans un cockpit classique, les informations s'affichent sur les écrans de la planche de bord et sur le viseur tête haute. Ce viseur est une vitre fixée devant le pilote, dans l'axe de l'appareil. Le Scorpion, lui, suit carrément les mouvements de sa tête. C'est un petit écran couleur placé devant un seul œil. Il superpose au paysage les données de vol, les informations tactiques et le relief, les fans de l'univers Dragon Ball sauront. C'est en fait de la réalité augmentée version chasseur, qui sert de jour comme de nuit, une fois couplée à des jumelles de vision nocturne.
C'est en combat que tout change. Le pilote repère un avion ennemi ou un objectif au sol et le fixe du regard. Les capteurs de l'avion s'orientent alors dans cette direction, même très en dehors de son axe, sans que l'appareil ait à virer. Les systèmes d'armes se verrouillent dans la foulée. Et l'échange marche dans les deux sens. Quand les capteurs désignent une cible, des repères visuels guident les yeux du pilote vers elle. Thales, son fabriquant, évoque aussi le partage de ces informations en temps réel avec d'autres avions et avec des forces au sol.
Le casque Scorpion arrive peu à peu sur toute la flotte Rafale
Il fallait évidemment que ces repères restent bien accrochés à leur cible quand le pilote tourne la tête, sinon ils flotteraient à côté. Pour ça, Thales a doté le Scorpion d'un système de suivi de la tête baptisé HObIT (tremble, Sauron), qui combine deux techniques. D'un côté, on a des capteurs inertiels, proches de ceux qui détectent les mouvements d'un smartphone, qui réagissent instantanément au moindre geste, mais perdent un peu en précision avec le temps.
Et de l'autre, on a un repérage optique qui recale régulièrement leur position pour corriger ces écarts. Thales présente aussi le Scorpion comme le plus compact des viseurs de casque militaires, ce qui libère de la place dans un cockpit déjà très encombré. Le casque équipe par ailleurs des F-16, des A-10 et des F/A-18, ainsi que les F-5 qui jouent le rôle d'avions ennemis lors des entraînements. Cela fait 700 plateformes au total, selon Thales.
En France, le casque aura franchi les étapes une à une. Début 2021, des essais à Cazaux, en Gironde, ont vérifié qu'il ne gênait pas l'éjection du pilote. Quelques mois plus tard, la Direction générale de l'Armement (DGA) en a commandé 350 pour équiper tous les Rafale de l'armée de l'Air et de l'Espace et de la Marine nationale. Le Scorpion est ensuite entré dans le standard F4.1, une nouvelle version du Rafale qualifiée en mars 2023, et il arrive progressivement sur la flotte. Avec des communications de dernière génération et un confort revu, l'armée de l'Air et de l'Espace attend des équipages plus réactifs.