En France, le casque aura franchi les étapes une à une. Début 2021, des essais à Cazaux, en Gironde, ont vérifié qu'il ne gênait pas l'éjection du pilote. Quelques mois plus tard, la Direction générale de l'Armement (DGA) en a commandé 350 pour équiper tous les Rafale de l'armée de l'Air et de l'Espace et de la Marine nationale. Le Scorpion est ensuite entré dans le standard F4.1, une nouvelle version du Rafale qualifiée en mars 2023, et il arrive progressivement sur la flotte. Avec des communications de dernière génération et un confort revu, l'armée de l'Air et de l'Espace attend des équipages plus réactifs.