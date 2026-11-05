Un exemplaire est exposé cette semaine à Euronaval, sur le stand du ministère des Armées et des Anciens combattants, et ce n'est pas une maquette. C'est « le vrai drone tel qu'il a navigué lors des exercices Wildfire et Typhoon », insiste Quentin. Après plusieurs campagnes d'essais à Toulon et à Cherbourg, trois unités ont rejoint fin septembre Wildfire, un exercice de lutte anti-drones. Ils ont été mis en œuvre depuis une frégate, un porte-hélicoptères amphibie et un ravitailleur, et au moins l'un d'eux était configuré en cible. On mesure bien le chemin parcouru depuis avril 2025, quand la Marine testait une simple motomarine chargée d'explosifs. L'autre belle trouvaille de SMOKERS, c'est l'étrave, la pointe avant de la coque, qui se démonte, ce qui permet de stocker la charge à part.