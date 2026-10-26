Pour cette expérimentation, des spécialistes de l’Armée de l’Air et de l’Espace, venus notamment de Mont-de-Marsan et d’Istres, ont pris place à bord du porte-avions.

En quatre heures, ils ont installé un dispositif composé d’une tourelle équipée de caméras, d’un LiDAR et d’un canon laser. Un système de refroidissement et un poste de commande complètent l'ensemble.

L'objectif était notamment de vérifier le comportement de cette arme dans un environnement naval, où les mouvements du bâtiment, les vibrations et les conditions atmosphériques compliquent le suivi des cibles.

Selon Cols Bleus, l’expérience a permis de « valider le comportement du laser dans des conditions opérationnelles inédites ». Le magazine ne précise toutefois pas si des drones ont effectivement été détruits durant ces essais.