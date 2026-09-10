Ajoutons que dans sa première mouture, il embarque une boule optronique pour l'imagerie (ROIM) et une capacité de renseignement électromagnétique (ROEM), de quoi surveiller, repérer et analyser le terrain, sans avoir à exposer de pilote. Le tout dans une architecture évolutive, capable d'accueillir de nouveaux capteurs, militaires comme civils, au gré des missions à venir, de la surveillance des frontières à l'inspection d'infrastructures, en passant par la recherche et le secours ou, pourquoi pas, la détection d'incendies.