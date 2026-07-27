Le secteur de la défense vit sa petite révolution, celle des drones autonomes capables de coopérer sans intervention humaine constante. C'est ce qu'Airbus a démontré au salon ILA Berlin 2026 il y a quelques semaines et que le géant continue d'expérimenter, avec MARS Autonomy, un logiciel qui relie plusieurs drones à une seule et même intelligence artificielle, plutôt que de confier chaque appareil à un pilote isolé derrière son écran. Deux UAV Primoco ont volé côte à côte, en totale autonomie, pour accomplir ensemble deux missions de surveillance devant le public, une prouesse qui ouvre la voie à une nouvelle génération de systèmes aériens sans pilote.