L'Eurodrone est un programme à quatre nations (France, Allemagne, Italie et Espagne), piloté par l'OCCAR, et dont le premier vol est attendu pour 2029. Il peut être rattaché à différentes missions, comme de la reconnaissance, du renseignement aérien, de l'alerte précoce, de la surveillance, de l'acquisition d'objectifs ou du renseignement électromagnétique. Avec 2,3 tonnes de charge utile et jusqu'à 40 heures d'autonomie, ses niveaux de sécurité et de redondance lui permettent d'opérer aussi bien en espace aérien civil qu'en pleine mer. Et puisqu'on parle d'attractivité, il faut aussi préciser que l'Inde est également observatrice du programme. On peut aussi évoquer le cas du drone MALE Enbata d'Aura Aero, autre programme européen de longue endurance en cours de développement, pour montrer l'effervescence du secteur sur le Vieux Continent.