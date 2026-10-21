« À ce jour, aucune infrastructure sensible n’a été menacée », assure la Marine. À chaque survol, ses équipes ont réagi. « Pour chaque occurrence, les mesures de sécurité prévues ont été activées par le déclenchement de dispositifs anti-drone, coordonnées avec les forces de sécurité intérieures », indique le communiqué du commandement de zone Méditerranée. D’après la radio locale, les militaires ont utilisé un système de brouillage électromagnétique très perfectionné, sans récupérer un seul appareil.

Brouiller un drone, c’est perturber les signaux radio et GPS qui le guident, pour le faire tomber. Sur le front ukrainien, les belligérants brouillent les signaux satellites de façon quasi systématique, et les ingénieurs ont adapté leurs machines. En France, la DGA et la PME lyonnaise Elistair ont ainsi mis au point en quatre mois un drone de surveillance capable de voler sans GPS. Les drones reliés à leur pilote par un câble de fibre optique très fin, long de 20 kilomètres au plus, échappent au brouillage radio, et les militaires ne peuvent les arrêter qu’en tirant dessus.

Personne n’a pu déterminer le nombre exact des drones de Toulon ni leurs modèles. Faute d’épave, les enquêteurs ignorent donc quel guidage équipait ces engins. Aucun drone n’avait non plus été abattu en décembre 2025 au-dessus de l’île Longue, base des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, et aucun pilote n’avait été identifié, d’après le parquet de Rennes.