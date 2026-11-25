Mais c’est en repartant qu’il a échoué. L’appareil a en effet accroché un câble, ce qui lui a fait perdre une hélice. « Quand il l’a accroché, il est devenu fou », décrit le témoin. « Comme un oiseau malade, il a essayé de sortir de là, mais il n’a pas pu », poursuit-il. Sur la vidéo d’une passante, on voit le drone vaciller avant de tomber sur le garage du voisin.