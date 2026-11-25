Le colis est bien arrivé, mais le drone, lui, n’est jamais reparti. Cette livraison Amazon aurait pu virer au drame, mais que s’est-il passé ?
La livraison par drone prend peu à peu son envol outre-Atlantique. Tandis qu’Amazon vise près de 500 villes desservies d’ici la fin de l’année, Walmart s’appuie sur Wing et Zipline pour multiplier les vols. L’Europe, elle, avance plus prudemment : le géant de l’e-commerce n’y livre que depuis Darlington, en Angleterre, après avoir renoncé à l’Italie. Et ce type d’incident ne risque pas de plaider en la faveur de cette activité…
Black Friday : -40 % sur la Samsung Q995H
Pour le Black Friday, la barre de son premium Samsung et ses 23 haut-parleurs passent à 890€
Le drone finit sa course sur le garage
Ce vendredi 20 novembre, une habitante de la banlieue de Detroit, dans le Michigan, a commandé du shampooing sur Amazon. « On s’attendait à voir arriver un camion, puis on a reçu une notification nous prévenant que ça venait par drone, dans sept minutes », raconte son mari, Jim Brennan. L’appareil, un MK30 d’Amazon Prime Air, dépose bien le colis dans le jardin.
Mais c’est en repartant qu’il a échoué. L’appareil a en effet accroché un câble, ce qui lui a fait perdre une hélice. « Quand il l’a accroché, il est devenu fou », décrit le témoin. « Comme un oiseau malade, il a essayé de sortir de là, mais il n’a pas pu », poursuit-il. Sur la vidéo d’une passante, on voit le drone vaciller avant de tomber sur le garage du voisin.
Les équipes d’Amazon, accompagnées de techniciens de l’électricien local, sont arrivées en moins de dix minutes afin de retirer l’engin. La société a promis de participer aux réparations, et a remis sur place une carte cadeau de 100 dollars. Si les dégâts ont été mineurs et que personne n’a été blessé, les conséquences auraient pu être bien plus graves.
- Intégration directe avec Amazon
- Gestion centralisée des produits
- Synchronisation automatique des stocks
La FAA ouvre une enquête
À tel point que l’autorité fédérale de l’aviation américaine (FAA) a ouvert une enquête. Son rapport préliminaire indique que le drone a heurté un câble de fibre optique et un garage, avant de rester empêtré dans des lignes électriques au décollage.
« La sécurité est notre priorité et les incidents sont extrêmement rares », assure Jack Stelzner, porte-parole d’Amazon. L’entreprise rappelle que ses drones effectuent près de 6 000 vols par jour et ont livré des centaines de milliers de colis cette année. Le MK30, qui transporte jusqu’à 2,3 kilogrammes, est pourtant conçu pour repérer et contourner les obstacles, ce qu’un câble aussi fin n’a manifestement pas permis ici.
Mais il ne s’agit, malgré tout, pas d’une première. En octobre 2025, deux drones d’Amazon ont percuté une grue près de Phoenix. Un mois plus tard, l’un d’eux a arraché un câble internet à Waco, au Texas. Puis en février dernier, un autre s’est écrasé contre un immeuble à Richardson, toujours dans le même état. De quoi évidemment soulever des questions en matière de sécurité.