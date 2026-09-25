En début de keynote jeudi matin, une cliente de démonstration commande, depuis l'assistant d'achat Alexa for Shopping, une peluche de tricératops fabriquée par une petite marque vendue sur Amazon, pour les 5 ans de son neveu. En fin de conférence, 1 h 45 plus tard, un drone la dépose près de Phoenix, en Arizona, pendant que la salle suit l'atterrissage. « Nous mettons les produits entre les mains des clients plus vite que quiconque ne l'aurait cru possible », lance alors le bien nommé David Carbon, le vice-président et directeur général de Prime Air. Pour les vendeurs présents, c'est l'occasion de se rendre compte que livré aussi vite, le client « n'hésite pas » et « ne compare pas les prix ».