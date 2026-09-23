Il y a trois ans, à ses prémices, Seller Assistant se contentait de répondre aux questions et d'afficher quelques chiffres de ventes. L'assistant d'Amazon aide les commerçants présents sur le marketplace de la firme de Jeff Bezos à gérer leur boutique, à analyser leurs ventes et à résoudre automatiquement leurs problèmes de stock ou de compte directement depuis leur espace vendeur. Aujourd'hui, il retient ce qu'il apprend de chaque vendeur, fabrique ses propres tableaux de bord et veille sur un catalogue pendant que son propriétaire dort, rien que ça. Rencontré à Seattle lors d'Amazon Accelerate, le rendez-vous annuel du géant avec ses vendeurs, Chris Jones, directeur de Seller Assistant et spécialiste de l'intelligence artificielle depuis près de vingt ans, nous a expliqué comment Amazon veut offrir à chaque entrepreneur une équipe d'experts virtuels, sans lui retirer le volant.