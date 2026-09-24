Mais il faut bien sûr que l'addition entre frais de stockage et d'expédition reste digeste pour un petit commerçant. Sunny Jain répond sur le terrain du libre choix, plutôt que sur celui des tarifs. « Les vendeurs ont le choix. Au final, ils ne sont pas obligés d'utiliser FBA », rappelle-t-il, en décrivant des chefs d'entreprise « très logiques et très rationnels ». Aux États-Unis, FBA serait 70 % moins cher que les logisticiens haut de gamme, à vitesse égale. Et Amazon mise gros sur la rapidité : « les clients réclament vraiment une gratification instantanée ». Le groupe connaît la demande de chaque produit, et l'IA exploite ces données pour placer les stocks au plus près des acheteurs. L'ambition de l'entreprise est de prendre en charge toute la logistique, « de l'usine jusqu'à la porte du client ».