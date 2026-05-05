Le leader mondial du e-commerce, Amazon, ne se contente plus de livrer des colis en un temps record. Le 4 mai 2026, la société de Jeff Bezos a annoncé le lancement d'ASCS, pour Amazon Supply Chain Services, qui lui permet, pour la première fois, d'ouvrir son réseau logistique complet à n'importe quelle entreprise. Concrètement, cela signifie qu'une PME comme un grand groupe industriel peut désormais confier à Amazon le transport de ses marchandises, leur stockage dans ses entrepôts, et leur livraison jusqu'au client final, sans avoir à jongler entre plusieurs prestataires. Procter & Gamble, 3M, Lands' End et American Eagle Outfitters ont déjà sauté le pas, de quoi peut-être menacer les FedEx, UPS et autres géants de la logistique traditionnelle.