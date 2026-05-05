Amazon vient de lancer « Amazon Supply Chain Services », une offre logistique complète ouvert à toutes les entreprises, qui comprend une multitude de services, afin de faire pour la logistique ce que sa division AWS a fait pour le cloud.
Le leader mondial du e-commerce, Amazon, ne se contente plus de livrer des colis en un temps record. Le 4 mai 2026, la société de Jeff Bezos a annoncé le lancement d'ASCS, pour Amazon Supply Chain Services, qui lui permet, pour la première fois, d'ouvrir son réseau logistique complet à n'importe quelle entreprise. Concrètement, cela signifie qu'une PME comme un grand groupe industriel peut désormais confier à Amazon le transport de ses marchandises, leur stockage dans ses entrepôts, et leur livraison jusqu'au client final, sans avoir à jongler entre plusieurs prestataires. Procter & Gamble, 3M, Lands' End et American Eagle Outfitters ont déjà sauté le pas, de quoi peut-être menacer les FedEx, UPS et autres géants de la logistique traditionnelle.
Fret, entrepôts, livraison : Amazon ouvre les portes de son réseau logistique
Pendant près de trente ans, Amazon a bâti l'une des chaînes logistiques les plus redoutables au monde. Non par ambition affichée, mais par nécessité, celle de garantir des livraisons rapides à des centaines de millions de clients. De ce chantier colossal est né un réseau de camions, d'entrepôts et d'avions cargo, un empire du transport et du stockage pensé à l'origine pour Amazon et Amazon seulement, et qui s'ouvre aujourd'hui, pour la première fois, aux autres.
Il faut savoir qu'Amazon avait déjà, il y a quelques années maintenant, développé une infrastructure informatique gigantesque pour faire tourner ses propres services, avant de réaliser qu'il pouvait la louer au reste du monde. Oui, c'est ainsi qu'est né Amazon Web Services, aujourd'hui référence mondiale du cloud, dont on peut parfois même apercevoir les pages publicitaires à la télévision, fait rare pour une marque 100% tech. Avec ASCS, le raisonnement est exactement le même, sauf qu'à la place des serveurs informatiques, il s'agit cette fois de camions, d'entrepôts et de conteneurs maritimes.
Avant de s'ouvrir à toutes les entreprises, comme Amazon le fait désormais, le géant avait d'abord testé le modèle avec les vendeurs indépendants de sa propre plateforme. Depuis 2006, ces marchands peuvent confier à Amazon la gestion complète de leurs stocks et de leurs expéditions, via un service appelé Fulfillment by Amazon (FBA), avec la promesse du « Emballé, expédié, livré en un temps record ». Le bilan est flatteur, avec plus de 80 milliards de produits expédiés, et des vendeurs ayant adopté l'ensemble des solutions Amazon qui enregistrent près de 20 % de ventes en plus.
Ce que propose concrètement Amazon Supply Chain Services, qui convainc vite
Comment fonctionne dans le détail l'offre logistique Amazon Supply Chain Services ? Il y a d'abord le fret. Amazon peut acheminer des marchandises par bateau, avion, camion ou train, partout dans le monde, en gérant aussi les formalités douanières. Ensuite, vous avez le stockage et la distribution. Les produits sont entreposés dans les entrepôts Amazon, positionnés au plus près des zones de livraison pour gagner du temps. Et enfin, on a la livraison au client final, sept jours sur sept, avec une promesse de deux à cinq jours.
Pour convaincre le public de l'intérêt des entreprises pour l'offre ASCS, Amazon explique que Procter & Gamble, le géant derrière des marques comme Ariel ou Pampers, lui confie le transport de ses matières premières jusqu'à ses usines. 3M, spécialiste des produits industriels et grand public, s'en sert pour relier ses sites de fabrication à ses entrepôts dans le monde entier. Lands' End, enseigne de mode américaine, gère désormais l'ensemble de ses stocks depuis un point unique pour livrer sur tous ses canaux de vente. Et American Eagle l'utilise pour expédier directement ses commandes en ligne aux consommateurs.
Peter Larsen, le vice-président d'Amazon Supply Chain Services, entend donner à n'importe quelle entreprise accès à « la même rentabilité, la même fiabilité et la même rapidité » que celles qu'Amazon a construites pour ses propres clients. Autrement dit, en finir avec le casse-tête que représente aujourd'hui la logistique pour beaucoup de sociétés, à savoir jongler entre des dizaines de prestataires différents, gérer autant de contrats, et ne jamais vraiment savoir où en sont ses stocks. Qu'on soit une start-up ou un groupe du CAC 40, la promesse est la même. Amazon, une nouvelle fois, frappe fort.