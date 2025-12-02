Laurent_Marandet

Amazon me fait tourner en bourrique ces temps-ci: je choisis 15 SSD NVMe et des barrettes de ram dont j’ai un besoin urgent, le site m’indique une livraison le lendemain, arrivé au panier, c’est annoncé avec deux jours de plus… je change de produit, la date est confirmée et le jour de la livraison, Colis Privé informe Amazon qu’ils rencontrent un problème et que ce sera livré le Lundi au lieu du Vendredi.

Ensuite, c’est quand même livré dans la boîte aux lettres le jour initialement prévu mais cela m’a complètement fichu en l’air mon planning pour livrer 15 PC reconditionnés et upgradés à un client qui est à 600 km de là. Et en ce moment, c’est tout le temps des délais jamais respectés.

Le fait de ne pas pouvoir choisir le prestataire de livraison est pénalisant, où je suis à la campagne il n’y a que la poste qui assure un service correct, Colis Privé et DPD sont des catastrophes.

Il y a aussi le fait qu’un SSD U2 15 TB de 2500 € ttc est livré en boîte aux lettres sans signature !

Est ce bien sérieux ?