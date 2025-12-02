Le géant Amazon donne un sérieux coup de fouet à son service « Amazon Now », avec une livraison en 30 minutes, d'abord à Seattle, son antre, mais aussi à Philadelphie. Les membres Prime y auront accès avec des facilités.
Une livraison de colis le lendemain ? Non, trop long. Le jour même ? Si on n'a pas la patience, c'est raté. Alors, Amazon vient de revoir son service Amazon Now, testé depuis le lundi 1er décembre à Seattle et à Philadelphie, aux États-Unis. La promesse consiste à recevoir ses courses et produits essentiels en une demi-heure chrono. Pour cela, le mastodonte de l'e-commerce s'appuie sur des micro-entrepôts urbains, qui aident à réduire les distances de livraison dans certaines zones.
Amazon Now propose courses et produits du quotidien en 30 minutes
Que se passe-t-il quand on manque de lait pour le petit-déjeuner ou qu'une envie de chips survient en pleine soirée Netflix ? Amazon Now promet d'y répondre en 30 minutes. Le catalogue disponible couvre plusieurs milliers de références, avec des produits frais comme le lait et les œufs, des fruits et légumes, mais aussi tout ce qui est dentifrice, cosmétiques, friandises pour animaux, couches, articles électroniques ou encore médicaments sans ordonnance. De quoi gérer l'urgence du quotidien.
La facture n'est pas la même selon son statut. Les abonnés Prime des villes éligibles (on le rappelle, Seattle et Philadelphie pour l'instant) s'en tirent avec 3,99 dollars de frais de livraison par commande, un tarif qui peut sembler raisonnable pour éviter de sortir. Les non-membres, eux, devront allonger 13,99 dollars, un écart suffisamment dissuasif pour faire réfléchir à deux fois avant de commander, et pousser à l'adhésion à Prime. Amazon ajoute également 1,99 dollar pour les paniers inférieurs à 15 dollars, une manière d'encourager des commandes plus conséquentes.
L'accès au service se veut transparent pour les habitants des zones couvertes. Une option baptisée « 30-Minute Delivery » s'affiche dans la barre de navigation de l'appli Amazon ou sur le site. De là, il est impossible de se tromper, puisque le catalogue spécifique s'ouvre, la commande se passe, et le suivi s'effectue en temps réel. Les clients peuvent même laisser un pourboire au livreur, devenu incontournable dans l'univers de la livraison rapide.
Amazon repense sa logistique avec des centres de distribution compacts
Tenir la promesse des 30 minutes exige une refonte complète de la chaîne logistique. Les méga-entrepôts en périphérie conservent leur utilité, mais ici, ce sont les micro-centres de distribution nichés au plus près des clients qui font la différence. Amazon déploie ces petites installations spécialisées dans les quartiers résidentiels et commerciaux des deux villes américaines éligibles. L'objectif est bien entendu de réduire les distances de livraison, pour accélérer la préparation des commandes et leur expédition.
Les options de livraison existantes ne disparaissent pas pour autant. Les membres Prime conservent leurs avantages habituels avec une livraison le jour même gratuite après un certain seuil (en France, 35 euros), livraison en une nuit ou le lendemain selon les cas. Amazon Now vient simplement compléter l'éventail avec une option d'urgence absolue. Chaque besoin trouve désormais sa vitesse de livraison.
Pour l'instant, si vous avez tout suivi, seules deux villes bénéficient du test. Mais il est difficile d'imaginer Amazon s'arrêter là si l'expérience convainc. D'autres métropoles américaines pourraient rapidement suivre, et pourquoi pas imaginer plus tard l'Europe comme extension de la livraison ultra-rapide. Mais cette course à l'immédiateté nous pousser à poser une question intéressante, et ouverte : avons-nous vraiment besoin que tout arrive aussi vite ? Amazon, en tout cas, se dit que oui.