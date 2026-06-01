Alors qui seront les femmes et les hommes qui rempliront ces nouveaux sites annoncés par Amazon en France ? Ce que l'on sait, c'est qu'il n'y aura pas de diplôme requis pour les postes d'agents logistiques, qui seront donc sont ouverts à tous, avec une formation assurée dès le premier jour. Côté salaire, le brut démarre au-dessus de 2 000 euros par mois, et peut grimper à plus de 2 500 euros après deux ans, une fois le 13e mois et la prime annuelle sur les résultats de l'entreprise ajoutés. C'est assez nettement supérieur au SMIC.