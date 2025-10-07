Amazon a annoncé mardi un investissement de 200 millions d'euros avec l'objectif d'ouvrir, l'an prochain, un nouveau centre de distribution robotisé en France, dans l'Oise. La firme a prévu d'en ouvrir d'autres égalements.
Le géant Amazon poursuit son expansion dans les Hauts-de-France. Quatre jours après l'inauguration de son site robotisé de Boves dans la Somme, l'entreprise américaine a annoncé, ce mardi 7 octobre 2025, un nouveau centre de distribution à Beauvais. L'investissement, qui devrait dépasser les 200 millions d'euros, permettra de recruter 1 000 postes en CDI. Mais surtout, il sera d'emblée doté des technologies les plus récentes de la firme de Jeff Bezos, avec une ouverture prévue fin 2026.
Amazon accélère son expansion nationale avec plusieurs nouveaux centres ouverts en 2026
Le nouveau centre de distribution d'Amazon, installé à Beauvais, ouvrira simultanément en 2026 avec deux autres centres de distribution, à Illiers-Combray en Eure-et-Loir, et à Colombier-Saugnieu dans le Rhône. Une agence de livraison sortira de terre aussi à La Boisse, dans l'Ain. Avec pour objectif de densifier le maillage territorial pour livrer plus vite.
L'idée d'Amazon est de rapprocher les produits des bassins de consommation, tout en réduisant les émissions de CO2 liées au transport. Le site du Beauvaisis intégrera les dernières technologies robotiques développées par Amazon, présentes par exemple au centre de Boves, inauguré le 3 octobre, ou à celui de Brétigny. Celui de Boves détient d'ailleurs le record de la plus grande surface robotisée d'Amazon sur un seul niveau au monde, un joli exploit.
Du côté des réactions, Caroline Cayeux, présidente de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis, explique que l'arrivée d'Amazon représente « un événement majeur pour le développement économique du Beauvaisis » qui va « dynamiser considérablement notre bassin d'emploi ». Patrick Labarre, président d'Amazon France Logistique, tient à rappeler qu'Amazon a « investi plus de 30 milliards d'euros dans l'Hexagone et emploie aujourd'hui plus de 25 000 salariés en CDI ».
Les Hauts-de-France, épicentre de la stratégie robotique d'Amazon en France
Pour les Hauts-de-France, c'est encore une très bonne nouvelle, Amazon ayant jeté son dévolu sur la région présidée par Xavier Bertrand. L'entreprise y exploite déjà sept sites logistiques, pour un total de 6 400 salariés en CDI. Depuis 2010, elle a investi plus de 5 milliards d'euros dans la région. Le centre de Boves, qui s'est refait une beauté avec ses 20 000 armoires mobiles déplacées par 2 000 robots autonomes, emploiera bientôt 1 300 personnes.
Toujours dans les Hauts-de-France, l'entreprise a généré plus de 9 000 emplois indirects dans la région en 2024 et contribué à hauteur de 4 milliards d'euros au PIB régional. Plus de 1 250 PME locales utilisent la plateforme pour leurs ventes. Amazon renforce plus que jamais sa présence dans l'Hexagone.