L'idée d'Amazon est de rapprocher les produits des bassins de consommation, tout en réduisant les émissions de CO 2 liées au transport. Le site du Beauvaisis intégrera les dernières technologies robotiques développées par Amazon, présentes par exemple au centre de Boves, inauguré le 3 octobre, ou à celui de Brétigny. Celui de Boves détient d'ailleurs le record de la plus grande surface robotisée d'Amazon sur un seul niveau au monde, un joli exploit.