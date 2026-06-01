La néobanque mondiale aux 75 millions de clients, Revolut, ne ralentit pas. Après avoir fait sensation à Choose France en 2025, Revolut remet le couvert ce lundi 1er juin 2026 avec 100 millions d'euros supplémentaires annoncés et 200 nouveaux emplois ciblés, notamment dans la lutte contre la fraude financière. La France, premier marché de Revolut dans l'UE avec 7 millions de clients, s'impose comme le cœur stratégique de son expansion européenne. Une licence bancaire française est en cours d'instruction auprès de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), et des produits comme le PEA sont déjà dans les cartons.