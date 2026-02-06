Quand une scale-up française de la cybersécurité protège déjà deux millions d'employés dans le monde, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Riot, jeune entreprise prometteuse que nous avions pu rencontrer aux Assises en marge du lancement de son outil de simulation de smishing pour démasquer les SMS piégés, annonce ce vendredi 6 février un plan de recrutement important. La société va plus que se renforcer, en embarquant pas moins de 150 nouvelles personnes cette année, dont un tiers venues d'Europe pour rejoindre Paris.