Revolut et Booking.com ont annoncé, lundi, avoir conclu un partenariat sur le secteur du voyage. La solution de paiement du premier cité s'invite sur la plateforme de réservation du second, pour simplifier les transactions.
Avec 9 millions de clients Revolut qui utilisent déjà les services de Booking.com, le mariage était presque inévitable. Ce lundi 17 novembre 2025, les deux géants ont décidé d'officialiser leur union. Dès maintenant, les 65 millions d'utilisateurs de la banque en ligne peuvent régler leurs réservations d'hébergement en un simple clic à l'aide d'un nouveau moyen, à savoir Revolut Pay. Booking devient de fait le plus gros partenaire voyage de Revolut, et vous allez voir que les clients vont avoir droit à certains avantages.
Revolut Pay, une solution de paiement européenne pour les clients Booking
Le principe de Revolut Pay est de lettre fin au casse-tête des coordonnées bancaires à ressaisir. Les utilisateurs basculent automatiquement vers leur application pour valider leur achat, en un clic et avec la sécurité de la reconnaissance biométrique. Un parcours simplifié qui fait gagner un temps précieux aux voyageurs pressés de boucler leur réservation.
L'offre commune entre Booking et Revolut démarre avec les hébergements uniquement. Les vols et locations de voitures rejoindront progressivement le dispositif, pour doucement étendre l'empreinte de Revolut Pay sur l'ensemble des services Booking.com. Les deux partenaires privilégient ce déploiement par étapes pour justement ajuster les rouages avant le grand déploiement, tout en testant l'appétit réel des utilisateurs pour cette nouvelle méthode de paiement.
Les chiffres donnent en tout cas raison à ce partenariat, puisque Revolut Pay frôle désormais les 2 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Avec cet accord, la fintech européenne, dont la division Europe de l'Ouest est dirigée depuis peu par le Français Frédéric Oudéa (ex-patron de la Société Générale), accélère son implantation dans l'industrie touristique. Une offensive bien pensée qui la positionne comme solution de paiement alternative face aux géants traditionnels du secteur comme ApplePay, GooglePay, PayPal et même Alipay, tous tolérés sur Booking.
Et en plus, un programme de fidélité qui récompense vos réservations
Outre l'aspect pratique et l'arrivée donc d'un nouveau moyen de paiement sur Booking.com, les utilisateurs auront des avantages. Chaque transaction validée via Revolut Pay sur le site de réservation alimente automatiquement un compteur de RevPoints, des points ensuite transformables en miles aériens, séjours, cartes-cadeaux ou expériences exclusives.
La mécanique du premier programme de fidélité pan-européen lié à une carte de débit séduit par sa polyvalence, avec des points s'utilisent chez des milliers de commerçants partenaires.
L'opération séduction va même plus loin, puisque les deux partenaires ont mis en place une promotion de lancement. Entre le 17 novembre et le 3 janvier, les utilisateurs empocheront dix fois plus de RevPoints sur leurs achats. Un coup de boost temporaire qui tombe à pic pour les réservations des fêtes de fin d'année ou pour les vacances d'hiver.