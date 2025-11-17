Avec 9 millions de clients Revolut qui utilisent déjà les services de Booking.com, le mariage était presque inévitable. Ce lundi 17 novembre 2025, les deux géants ont décidé d'officialiser leur union. Dès maintenant, les 65 millions d'utilisateurs de la banque en ligne peuvent régler leurs réservations d'hébergement en un simple clic à l'aide d'un nouveau moyen, à savoir Revolut Pay. Booking devient de fait le plus gros partenaire voyage de Revolut, et vous allez voir que les clients vont avoir droit à certains avantages.