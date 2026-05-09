Trois abonnements sur quatre coûteront plus cher dès juillet. En contrepartie, la néobanque ajoute des services tiers, mais ne touche pas à son offre bancaire.
En novembre 2023, Revolut faisait passer sa formule Metal de 13,99 à 16,99 € par mois. Un an et demi plus tard, rebelote. Un e-mail envoyé le 7 mai aux 5 millions de clients français de la néobanque annonce une nouvelle salve de hausses au 9 juillet.
Les trois formules payantes prennent entre 1 et 5 euros
La grille révisée ne laisse pas beaucoup de suspense. Premium grimpe de 9,99 à 10,99 € par mois (+10 %). Metal passe de 16,99 à 18,99 € (+12 %). Ultra, l'offre haut de gamme lancée en 2024, bondit de 55 à 60 € (+9 %), soit près de 600 € à l'année. Pour Metal, le tarif annuel passe de 165 à 185 €, soit 50 € de plus qu'il y a trois ans, quand l'abonnement coûtait encore 135 €.
- redeemPas de prime d'ouverture
- credit_cardMastercard ou VISA (Standard, Plus, Premium, Metal, Ultra)
- account_balancePas de frais de compte
- sentiment_dissatisfiedPas de découvert autorisé
- real_estate_agentPas de crédits disponibles
En échange, Revolut ajoute un quota mensuel de données eSIM dans plus de 100 pays. La répartition : 1 Go pour Premium, 3 Go pour Metal, 5 Go pour Ultra. Cinq abonnements partenaires complètent le lot. On y trouve Super Duolingo (14,99 €/mois en temps normal), L'Équipe Essentiel, Flo Premium, Lovable Lite et Laundryheap+. Sur le papier, la valeur cumulée des services inclus dépasse largement la hausse de 2 € mensuels. En pratique, tout dépend du profil.
Côté bancaire, en revanche, rien ne bouge. Plafonds de retrait, taux de change, RevPoints, cashback : l'offre financière reste strictement identique. Chaque hausse apporte son lot de services tiers, mais le cœur bancaire ne bouge pas d'un centime.
La stratégie de l'offre groupée et ses limites
Avec cette troisième augmentation en trois ans pour la formule Metal, Revolut installe un rythme quasi annuel de revalorisation tarifaire. Le mécanisme est rodé : empiler des partenariats (NordVPN et Deliveroo en 2023, Duolingo et L'Équipe en 2026) pour justifier chaque tour de vis. Le calendrier, lui, ne passe pas inaperçu : l'annonce tombe un jeudi veille de pont, un classique de la communication de crise.
Pour les voyageurs réguliers hors zone euro, les 3 Go d'eSIM mensuels constituent un avantage tangible. Un forfait équivalent chez Airalo ou Holafly coûte entre 8 et 15 € par mois. À elle seule, cette eSIM couvre largement les 2 € supplémentaires. Mais un abonné sédentaire qui avait choisi Metal pour ses plafonds de retrait paie 2 € de plus sans contrepartie utile.
D'autant que la concurrence n'a pas bougé. N26 Metal reste à 16,90 € par mois avec des retraits hors zone euro gratuits et illimités (contre 800 € plafonnés chez Revolut). Bunq Elite s'affiche au même tarif que le nouveau Metal, 18,99 €, mais avec des sous-comptes illimités et un IBAN multi-pays. Pour les abonnés qui ne voyagent pas chaque mois et n'ont pas besoin de Duolingo, la fenêtre de déclassement reste ouverte jusqu'au 9 juillet.
Revolut prépare en parallèle son agrément bancaire auprès de l'ACPR, déposé en juillet 2025. La néobanque investit plus d'un milliard d'euros pour faire de Paris son siège d'Europe de l'Ouest. À force d'empiler des abonnements tiers sans enrichir son offre bancaire, Revolut risque de transformer ses clients en spectateurs d'un catalogue imposé.