La stratégie de l'offre groupée et ses limites

Avec cette troisième augmentation en trois ans pour la formule Metal, Revolut installe un rythme quasi annuel de revalorisation tarifaire. Le mécanisme est rodé : empiler des partenariats (NordVPN et Deliveroo en 2023, Duolingo et L'Équipe en 2026) pour justifier chaque tour de vis. Le calendrier, lui, ne passe pas inaperçu : l'annonce tombe un jeudi veille de pont, un classique de la communication de crise.

Pour les voyageurs réguliers hors zone euro, les 3 Go d'eSIM mensuels constituent un avantage tangible. Un forfait équivalent chez Airalo ou Holafly coûte entre 8 et 15 € par mois. À elle seule, cette eSIM couvre largement les 2 € supplémentaires. Mais un abonné sédentaire qui avait choisi Metal pour ses plafonds de retrait paie 2 € de plus sans contrepartie utile.

D'autant que la concurrence n'a pas bougé. N26 Metal reste à 16,90 € par mois avec des retraits hors zone euro gratuits et illimités (contre 800 € plafonnés chez Revolut). Bunq Elite s'affiche au même tarif que le nouveau Metal, 18,99 €, mais avec des sous-comptes illimités et un IBAN multi-pays. Pour les abonnés qui ne voyagent pas chaque mois et n'ont pas besoin de Duolingo, la fenêtre de déclassement reste ouverte jusqu'au 9 juillet.

Revolut prépare en parallèle son agrément bancaire auprès de l'ACPR, déposé en juillet 2025. La néobanque investit plus d'un milliard d'euros pour faire de Paris son siège d'Europe de l'Ouest. À force d'empiler des abonnements tiers sans enrichir son offre bancaire, Revolut risque de transformer ses clients en spectateurs d'un catalogue imposé.