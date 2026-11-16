La fusée Vulcan vient de subir un revers qui dépasse tout ce que United Launch Alliance (ULA) a connu jusqu’à présent. Et cet échec pourrait bien secouer toute l’industrie spatiale.
La fusée Vulcan était clouée au sol depuis le mois de février. En cause, un défaut récurrent sur les tuyères de ses boosters à poudre, apparu lors de deux vols, en 2024 puis en 2026. Une immobilisation qui a lourdement pesé sur les finances de ULA. Mais ce 15 novembre, le moment est enfin venu de se remettre en selle. Et l’entreprise était attendue au tournant, alors que la retraite prochaine du Falcon 9 plonge l’industrie dans l’incertitude.
Une anomalie 10 minutes après le décollage
Après deux reports en trois jours, le lanceur lourd s’est élancé depuis Cap Canaveral en Floride avec 40 satellites Amazon Leo à son bord. Si les boosters à poudre ont fonctionné normalement cette fois, un autre composant a subi une anomalie. La catastrophe.
Car environ 10 minutes après le décollage, ULA a confirmé dans un communiqué que la fusée « n’a pas pu livrer la mission Amazon en orbite ». Un coup de massue pour ce cador du spatial américain, co-entreprise entre Lockheed Martin Space et Boeing. C’est le premier échec total de l’une de ses fusées en 20 ans d’existence.
Que s’est-il passé ? Selon plusieurs sources citées par Ars Technica, le problème viendrait du premier étage : ses deux moteurs BE-4 ont continué de brûler au moins 30 secondes de plus que prévu. Peu après, la fusée s’est mise à tourner sur elle-même. ULA promet désormais de » trouver la cause, déterminer l’action corrective appropriée et revenir en vol aussi vite que possible », avec « une transparence totale » envers ses clients.
Onde de choc dans toute l’industrie
Les conséquences s’annoncent très lourdes. À commencer pour Amazon, puisqu’il s’agissait du premier des 38 lancements Vulcan réservés pour sa constellation Leo : les 37 suivants restent suspendus à l’enquête. Le géant de l’e-commerce ne compte que 396 satellites en orbite sur les 3 292 prévus. D'autant qu'il ne lui reste plus que 10 vols à bord de Falcon 9.
Le Pentagone est lui aussi concerné, Vulcan devant assurer environ la moitié des missions de sécurité nationale dans les prochaines années. De nouveaux transferts vers SpaceX sont donc à prévoir, alors que Starship n’est pas encore certifiée pour ces missions.
Cet accident risque également de faire très mal à Blue Origin, qui fabrique les moteurs BE-4. Car ceux-ci équipent aussi son propre lanceur, New Glenn, dont le retour en vol est prévu début 2027. Il risque d’être repoussé. « Artemis, Moon Base et la nation ont besoin de ULA », rappelle Jared Isaacman, administrateur de la NASA.
C’est aussi un coup de projecteur sur Ariane 6, qui a déjà opéré 3 vols pour le compte d’Amazon Leo sans aucun accroc. Avec les lanceurs américains à l’arrêt ou sur le départ, elle devient le choix le plus fiable du moment.