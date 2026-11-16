La fusée Vulcan était clouée au sol depuis le mois de février. En cause, un défaut récurrent sur les tuyères de ses boosters à poudre, apparu lors de deux vols, en 2024 puis en 2026. Une immobilisation qui a lourdement pesé sur les finances de ULA. Mais ce 15 novembre, le moment est enfin venu de se remettre en selle. Et l’entreprise était attendue au tournant, alors que la retraite prochaine du Falcon 9 plonge l’industrie dans l’incertitude.