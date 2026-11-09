La fusée Falcon 9 de SpaceX assure aujourd’hui l’essentiel des lancements vers l’orbite. Pourtant, son constructeur prévoit de la retirer prochainement au profit du mastodonte Starship, et ne vend déjà plus de vols commerciaux au-delà de 2028. De quoi semer un vent de panique dans l’industrie des satellites, à tel point que certains opérateurs décident de prendre le taureau par les cornes.