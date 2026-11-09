Faute de trouver des fusées pour envoyer ses satellites dans l’espace, une entreprise américaine a décidé de construire la sienne. Un pari très osé, qui en dit long sur la pénurie qui guette le secteur.
La fusée Falcon 9 de SpaceX assure aujourd’hui l’essentiel des lancements vers l’orbite. Pourtant, son constructeur prévoit de la retirer prochainement au profit du mastodonte Starship, et ne vend déjà plus de vols commerciaux au-delà de 2028. De quoi semer un vent de panique dans l’industrie des satellites, à tel point que certains opérateurs décident de prendre le taureau par les cornes.
Accord avec Firefly Aerospace
C’est notamment le cas d’AST SpaceMobile. Basée au Texas, elle fabrique des satellites géants, les BlueBird, capables de lier directement les smartphones depuis l’espace. Et ce vendredi 6 novembre, elle a présenté Blacklift, sa propre fusée réutilisable qui pourra placer 20 tonnes en orbite basse et emporter jusqu’à cinq BlueBird en un seul vol.
Pour y parvenir, AST a signé un accord avec l’entreprise Firefly Aerospace, qui opère la fusée Alpha. Elle lui fournira 27 moteurs Miranda pour le premier étage et 9 moteurs Vira pour l’étage supérieur, de quoi équiper les trois premières fusées.
L’entreprise espère ainsi déployer un total de 248 satellites en orbite. Elle n’en a lancé aujourd’hui qu’une douzaine grâce à des lanceurs tiers, et les missions ne se sont pas toujours bien passées. En avril, la fusée New Glenn de Blue Origin a placé l’un de ses BlueBird sur une mauvaise orbite, condamnant l’engin à retomber quelques jours plus tard. AST vise un premier décollage fin 2028.
Un calendrier trop optimiste ?
La société texane n’est pas la seule à se lancer dans une telle aventure. Il y a quelques jours, Cowboy Space dévoilait Big Iron, une fusée dont le second étage deviendrait un centre de données en orbite, elle aussi attendue pour 2028. D’autres acteurs préparent en parallèle leur fusée de taille moyenne : Rocket Lab, Stoke Space ou encore Relativity Space.
Problème, aucune n’a décollé pour l’instant, et leur réussite n’est pas garantie. Car, comme le rappelle Ars Technica, il faut généralement de cinq à neuf ans entre l’annonce d’une fusée de cette catégorie et son premier vol en orbite. Dans ce contexte, la deadline fixée par AST semble très optimiste…