Neutron, fusée très attendue de Rocket Lab, ne volera finalement pas cette année comme c’était initialement prévu. Un nouveau coup de frein qui tombe très mal, alors que le secteur s’inquiète de la retraite future du Falcon 9 de SpaceX.
Si l’on n’entend plus parler de Blue Origin et SpaceX, Rocket Lab s’impose aussi comme un sérieux acteur dans le domaine des fusées. Son petit lanceur, Electron, reste sur 56 succès consécutifs. Mais désormais, l’entreprise est attendue au tournant avec Neutron, qui sera en mesure de transporter 13 tonnes en orbite basse.
Dotée d’un premier étage réutilisable, sa coiffe originale s’ouvre comme une mâchoire d’hippopotame pour libérer le second étage, avant de se refermer pour retourner sur Terre. Problème, son calendrier ne cesse de glisser : annoncée en 2021 pour un premier vol en 2024, celui-ci a été repoussé à 2025, puis 2026.
Pas de vol avant 2027
Mais ce mercredi 14 octobre, Peter Beck, P.-D.G de la firme, a annoncé que Neutron volerait en 2027 au plus tôt. Car en janvier, un réservoir a éclaté lors d’un test de pression. Celui-ci avait été fabriqué à la main par un sous-traitant, en attendant que la machine automatisée de dépose de fibres de carbone soit opérationnelle.
Rocket Lab a donc renforcé la structure en épaississant certaines zones. Mais ces parties ont à leur tour posé problème : lors de la fabrication d’un dôme, le couvercle bombé d’un réservoir, des poches d’air se sont formées entre les couches de carbone.
Si ces défauts n’auraient pas forcément fait céder la pièce en vol, l’entreprise refuse d’avancer sans marge de sécurité suffisante. « Nous ne nous précipitons pas sur le pas de tir en prenant des risques inutiles », explique le dirigeant. Elle prévoit, désormais, de tester le premier étage début 2027. De quoi, malgré tout, faire plonger le cours de son action de 13 %. Il a baissé de 26 % depuis janvier.
L’industrie a besoin de nouvelles fusées
Ce contretemps tombe au pire des moments. Car SpaceX devrait retirer peu à peu le Falcon 9 au profit de Starship. Or, ce lanceur est aujourd’hui incontournable pour lancer des satellites à un prix abordable. Neutron doit justement venir marcher sur ses plates-bandes.
D’autres prétendants se préparent, à l’instar de Relativity Space, Stoke Space ou Firefly Aerospace. Mais comme Neutron, elles doivent toutes faire leurs preuves…