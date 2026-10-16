Si ces défauts n’auraient pas forcément fait céder la pièce en vol, l’entreprise refuse d’avancer sans marge de sécurité suffisante. « Nous ne nous précipitons pas sur le pas de tir en prenant des risques inutiles », explique le dirigeant. Elle prévoit, désormais, de tester le premier étage début 2027. De quoi, malgré tout, faire plonger le cours de son action de 13 %. Il a baissé de 26 % depuis janvier.