Dans son rapport de septembre sur la modernisation du contrôle aérien, le GAO a passé en revue les outils des contrôleurs. Leurs écrans d’information, dans les tours de contrôle et les centres radar, fonctionnent avec des disquettes et des interfaces des années 1980, et des agents doivent mettre à jour leurs données à la main. Chercher puis afficher une carte d’approche ou un avis météo prend du temps, note l’organisme.

Avec E-IDS, la FAA regroupe sur un tableau numérique les pannes d’équipement signalées, l’état du trafic, la météo et les consignes de sécurité. Les contrôleurs recevront aussi plus vite les comptes rendus des pilotes sur la météo rencontrée en vol et les avis aux navigants (NOTAM), qui signalent par exemple une piste fermée. Comme l’explique Bryan Bedford, administrateur de la FAA, « nous abandonnons des processus manuels dépassés et remplaçons une technologie autrefois tributaire des disquettes par un système moderne, qui permet aux contrôleurs de partager instantanément les alertes de vol critiques, les horaires des zones réglementées et les rapports des pilotes dans tout l’espace aérien national ».

Si vous prenez l’avion à Nashville ou à Atlantic City, vous ne verrez rien de ce changement depuis votre siège. Les contrôleurs, en revanche, consulteront sur un seul écran l’alerte sur un orage en approche ou l’horaire d’ouverture d’une zone réglementée que votre vol doit contourner.

L’agence a de bonnes raisons de se presser. En 2024, le GAO estimait que 51 des 138 systèmes de contrôle aérien de la FAA n’étaient plus viables, et que 54 autres risquaient de ne plus l’être. Les fabricants ne produisent plus leurs pièces de rechange, et les techniciens capables de les réparer partent à la retraite. En janvier 2023, la FAA a dû interdire tout décollage dans le pays pendant environ deux heures, après la panne de son système NOTAM, en service depuis plus de trente ans. Les compagnies ont annulé plus de 1 300 vols.