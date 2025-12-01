Au-delà du bug lui-même, c'est la réaction d'Airbus qui interpelle. Guillaume Faury a présenté publiquement ses excuses, un fait extrêmement rare dans l'aviation. Le fantôme du 737 MAX plane sans aucun doute sur cette décision. On a tous en mémoire les deux accidents mortels qui avaient poussé les experts à lourdement critiquer Boeing pour son manque de transparence. Le géant américain a payé le prix fort de son hésitation. Airbus fait le pari inverse, et pourrait bien en récolter les fruits à terme.