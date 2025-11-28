Un logiciel de commande de vol vulnérable aux radiations solaires oblige Airbus à stopper temporairement jusqu'à 6 000 appareils de la famille A320 pour une mise à jour d'urgence, après un incident impliquant un vol JetBlue fin octobre.
C'est la douche froide ce soir pour le best-seller de l'aviation commerciale européenne : Airbus doit immobiliser en urgence jusqu'à 6 000 avions de la famille A320 pour corriger un logiciel de commande de vol qui peut être corrompu par de fortes radiations solaires. Identifiée après un épisode brutal de perte d'altitude sur un A320 de JetBlue entre Cancún (Mexique) et Newark (États-Unis, New York) le 30 octobre, la faille concerne le calculateur ELAC, fourni par Thales, qui pilote profondeur et ailerons.
Des semaines d'immobilisation pour certains A320
Airbus a demandé aux compagnies d'arrêter immédiatement de faire voler les appareils équipés de cette version du logiciel et de revenir à l'itération précédente avant tout nouveau décollage. Pour la majorité des avions, la mise à jour prendra quelques heures, le temps d'installer le logiciel corrigé ou de revenir à la version antérieure. Mais environ 1 000 monocouloirs devront aussi changer de matériel, un chantier qui se comptera en semaines et promet des perturbations en chaîne sur les programmes de vols.
L'avionneur promet de « minimiser l'impact pour les passagers », mais l'affaire ne fait que commencer. Plus d'informations à venir dans les jours qui viennent.