Des semaines d'immobilisation pour certains A320

Airbus a demandé aux compagnies d'arrêter immédiatement de faire voler les appareils équipés de cette version du logiciel et de revenir à l'itération précédente avant tout nouveau décollage. Pour la majorité des avions, la mise à jour prendra quelques heures, le temps d'installer le logiciel corrigé ou de revenir à la version antérieure. Mais environ 1 000 monocouloirs devront aussi changer de matériel, un chantier qui se comptera en semaines et promet des perturbations en chaîne sur les programmes de vols.

L'avionneur promet de « minimiser l'impact pour les passagers », mais l'affaire ne fait que commencer. Plus d'informations à venir dans les jours qui viennent.