« Nous avons immédiatement mis en œuvre des changements afin de réduire au minimum le temps passé entre 30 000 et 40 000 pieds (Ndlr : entre 9 000 et 12 000 mètres). Ces changements sont déjà en vigueur et ont un effet immédiat. De plus, nous accélérons encore nos projets visant à utiliser les données de vol en temps réel pour éviter de manière autonome les avions, même si ceux-ci volent à une altitude non standard », a-t-elle indiqué. La société a lancé plus de 4 000 ballons à ce jour.