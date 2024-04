Un débris spatial traverse sa maison, c'est probablement le reste d'une batterie de l'ISS

En mars 2021, éjectée volontairement par le bras robotisé de la Station spatiale internationale, une palette chargée de plusieurs anciens sets de batterie entamait son long voyage avant une rentrée atmosphérique. Il ne s'agissait ni d'un satellite ni d'un cargo, ce qui fait que ce grand ensemble de 2,6 tonnes n'était pas guidé. Et comme il faisait le tour de la Terre en moins de 90 minutes, calculer le point où il allait traverser l'atmosphère pour se consumer était parfaitement impossible.

Ce débris était suivi avec attention, et la NASA comme d'autres agences ont fini par calculer qu'il s'était désintégré au-dessus du golfe du Mexique le 8 mars dernier. Le jour et l'heure coïncident parfaitement avec le moment où le système connecté Nest d'Alejandro Otero a enregistré un énorme bang, et qu'un objet a traversé le toit et deux planchers de sa maison à Naples, en Floride. Après que les médias ont été contactés, et à la suite d'une analyse de trajectoire très probante, la NASA a accepté d'analyser les débris en vue d'une probable indemnisation.