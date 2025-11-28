Et puis, au-delà de la technique, il y a aussi la réglementation qui fait obstacle. Les documents militaires classifiés ne peuvent tout simplement pas être envoyés vers un serveur tiers, peu importe le fournisseur. Les collaborateurs concernés doivent donc conserver indéfiniment les logiciels Microsoft installés en local.​

Des ingénieurs d'Airbus, interrogés sous anonymat par The Register, confirment qu'il y a des frictions entre les deux écosystèmes au quotidien. De fait, jongler entre Google Workspace et Microsoft engendrerait des incompatibilités, forçant plusieurs employés à simplement revenir à Excel. Airbus continue donc de payer des licences Microsoft, même si le groupe demeure discret sur les dépenses engagées.​

De son côté, Google ne reste pas passif. Il faut dire que face à la domination de Microsoft sur le marché professionnel, pour Mountain View, conserver un client de cette taille représente un enjeu stratégique. L'éditeur continue donc d'améliorer sa suite pour séduire ce type de grands groupes.

Reste que Microsoft ou Google, les deux sont soumises au Cloud Act américain autorisant éventuellement le gouvernement à accéder aux données stockées sur leurs serveurs, même si ces dernières sont hébergées sur le sol européen.