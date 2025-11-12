Cet outil pensé pour être simple d'utilisation ne comporte que 5 étapes. Il suffit de se connecter à son compte Dropbox Business, de sélectionner les dossiers personnels ou partagés à transférer, de choisir un espace de destination dans Google Drive puis de démarrer la migration. L'utilisateur peut notamment indiquer quelles autorisations doivent être copiées. Une fois la migration lancée, il est possible de l'interrompre à tout moment.