Vous souhaitez transférer vos dossiers Dropbox vers Google Drive ? Google a pensé à vous et vous propose un nouveau service de migration.
Véritable incontournable de la suite Google Workspace, Google Drive s'améliore régulièrement. Récemment, l'équipe en charge de son développement a mis au point un nouveau système de détection de ransomwares boosté à l'IA, mis en place des permissions de partage plus restrictives et intégré des résumés de documents dans l'outil. Un nouveau service de migration dédié aux données Dropbox vient également de voir le jour.
Google Drive va vous aider à migrer plus facilement vos données Dropbox
Google vient d'annoncer l'arrivée au sein de Google Drive d'un nouvel outil qui permet aux professionnels de « migrer facilement de Dropbox vers Google Workspace en copiant en toute sécurité leurs fichiers, dossiers et autorisations associés. » Il est actuellement proposé en version bêta et permet des migrations de données allant jusqu'à 100 utilisateurs.
Cet outil pensé pour être simple d'utilisation ne comporte que 5 étapes. Il suffit de se connecter à son compte Dropbox Business, de sélectionner les dossiers personnels ou partagés à transférer, de choisir un espace de destination dans Google Drive puis de démarrer la migration. L'utilisateur peut notamment indiquer quelles autorisations doivent être copiées. Une fois la migration lancée, il est possible de l'interrompre à tout moment.
Un outil en cours de déploiement pour les entreprises
Le nouvel outil de migration inclus dans Google Drive devrait plaire à tous les déçus de Dropbox qui cherchent une alternative à ce service. Il permet notamment aux professionnels d'obtenir un rapport détaillé à la fin de chaque transfert. Ce document, qui inclut le « nombre de sites et de fichiers (migrés/ignorés) », devrait aider les utilisateurs à corriger d'éventuelles erreurs.
Le déploiement de cette nouvelle option a démarré le 10 novembre dernier et devrait prendre une quinzaine de jours avant d'être finalisé. Pour l'heure, seuls les utilisateurs payants, disposant d'abonnements Business Starter, Standard et Plus, Enterprise Starter, Standard et Plus, Essentials Starter, Enterprise Essentials et Enterprise Essentials Plus, Education Fundamentals, Standard et Plus auront la possibilité d'y accéder. Les organisations à but non lucratif sont également concernées.
Et les utilisateurs gratuits ? Pour l'instant, Google n'a pas précisé s'il pourront accéder un jour à cette fonctionnalité.