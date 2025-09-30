Les antivirus classiques adoptent une approche préventive, qui consiste à identifier et bloquer les codes malveillants avant qu'ils ne s'exécutent sur l'ordinateur. Le problème, d'après Google Cloud, est que les cybercriminels créent constamment de nouvelles variantes de ransomwares que les antivirus ne connaissent pas encore. Alors au lieu de tenter d'empêcher l'infection, le système de Google détecte le comportement typique d'un ransomware en action, c'est-à-dire la tentative de chiffrement massif et rapide de nombreux fichiers, puis intervient immédiatement pour limiter les dégâts.