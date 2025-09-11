L'expert en sécurité explique que sur Windows, Google Drive Desktop conserve une copie locale des fichiers dans un dossier masqué appelé DriveFS. Ce répertoire cache les données synchronisées pour chaque utilisateur de l'OS. En revanche, ces profils ne disposent pas de leur propre enclave sécurisée. En effet, n'importe qui ayant accès à la machine est en mesure de copier les dossiers DriveFS d’un autre profil et de le placer dans son propre répertoire. Il suffit alors de redémarrer le client de synchronisation pour que l’ensemble des fichiers du compte cible deviennent accessibles, sans aucune vérification d’identité.

Contrairement à des solutions de stockage en ligne comme Tresorit ou Proton Drive, le client Google Drive ne chiffre pas les fichiers stockés localement pour chaque utilisateur, mais en plus, il ne procède donc à aucune vérification des authentifications lors du montage des caches.

L'accès aux fichiers d'un tiers est donc relativement facile. Et cela concerne aussi bien des utilisateurs au sein d'un foyer, mais également les salariés d'une entreprise ou d'un organisme partageant un même poste de travail.