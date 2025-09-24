Désormais, il n’est plus possible de restreindre l’accès à certains fichiers ou sous-dossiers à l’intérieur d’un dossier partagé. Google explique que la limitation des accès se contrôle uniquement à l’échelle du dossier principal. Cette nouvelle organisation a pour but de simplifier la gestion des droits, mais offre moins de finesse aux utilisateurs dans leurs réglages de partage.

Concrètement, l’option qui permettait de limiter la modification ou la consultation à certains fichiers précis d’un dossier partagé n’est plus disponible si l’on possède déjà le droit de restreindre l’accès au dossier principal. Jusqu’à présent, cette fonction offrait la possibilité d’accorder des autorisations particulières sur un fichier ou un sous-dossier, sans modifier les règles appliquées au reste du dossier partagé.

Notons aussi que même les collaborateurs ayant le droit de modifier un document partagé ne peuvent plus automatiquement le télécharger ou l’imprimer si le fichier est considéré comme sensible. Ces opérations requièrent une validation spécifique par le propriétaire du fichier (typiquement le responsable), ce qui donne à ce dernier un contrôle renforcé sur la diffusion de ses contenus.