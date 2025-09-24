Vous l'avez peut-être remarqué, depuis cette semaine, Google impose de nouvelles restrictions sur l'accès aux fichiers partagés. Cette mise à jour vise surtout à enrayer les fuites de données en entreprises.
Avec cette mise à jour de sécurité pour Google Drive, le géant californien explique vouloir mettre en place un contrôle plus strict des accès aux documents.
Des permissions simplifiées mais plus restrictives
Désormais, il n’est plus possible de restreindre l’accès à certains fichiers ou sous-dossiers à l’intérieur d’un dossier partagé. Google explique que la limitation des accès se contrôle uniquement à l’échelle du dossier principal. Cette nouvelle organisation a pour but de simplifier la gestion des droits, mais offre moins de finesse aux utilisateurs dans leurs réglages de partage.
Concrètement, l’option qui permettait de limiter la modification ou la consultation à certains fichiers précis d’un dossier partagé n’est plus disponible si l’on possède déjà le droit de restreindre l’accès au dossier principal. Jusqu’à présent, cette fonction offrait la possibilité d’accorder des autorisations particulières sur un fichier ou un sous-dossier, sans modifier les règles appliquées au reste du dossier partagé.
Notons aussi que même les collaborateurs ayant le droit de modifier un document partagé ne peuvent plus automatiquement le télécharger ou l’imprimer si le fichier est considéré comme sensible. Ces opérations requièrent une validation spécifique par le propriétaire du fichier (typiquement le responsable), ce qui donne à ce dernier un contrôle renforcé sur la diffusion de ses contenus.
Un petit effort de Google, qui pourrait faire plus
Selon une étude du cabinet Metomic réalisée en 2023, 40,2 % des fichiers scannés sur Google Drive contenaient des informations sensibles susceptibles d’exposer une organisation à un risque de fuite de données ou de cyberattaque. L'entreprise tient donc à jouer la carte de la sécurité et a également intégré ces changements avec ses outils Identity and Access Management (IAM) pour permettre des audits automatisés des activités de partage.
Le déploiement s'effectue de manière progressive dans le courant des deux prochaines semaines pour tous les utilisateurs Google, qu'ils disposent d'un compte Workspace professionnel ou personnel.
Il n'en reste pas moins qu'au regard de ce pourcentage, Google pourrait également mettre en place un chiffrement de bout en bout pour son espace de stockage, à l'instar de Proton Drive. Rappelons également que la firme de Mountain View semble avoir snobé une vulnérabilité affectant son client Windows et permettant, sur un PC partagé, d'accéder à l'ensemble des fichiers d'un autre collaborateur.