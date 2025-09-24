Les autorités ne sont plus totalement aveugles quant à la cyberattaque qui a récemment touché des aéroports européens. Un premier suspect vient ainsi d'être appréhendé.
La semaine dernière, plusieurs aéroports européens, dont ceux de Berlin, Bruxelles et Londres, avaient dû annuler de nombreux vols. La raison ? Une cyberattaque qui avait touché le fournisseur de système d'enregistrement Collins Aerospace, et qui avait provoqué un début de chaos dans les aéroports du vieux continent le week-end dernier. Très vite, les autorités se sont emparées de l'affaire, et elles viennent de faire le premier pas dans ce dossier.
La police britannique arrête un homme potentiellement lié à la cyberattaque
Qui donc a pu faire si mal à plusieurs grands aéroports européens ? On pourrait bientôt avoir une première réponse grâce à l'arrestation que vient d'effectuer la police britannique dans ce dossier. Elle a en effet annoncé avoir appréhendé un individu dans la quarantaine, dans le cadre de la cyberattaque, une personne depuis remis en liberté sous caution.
« Bien que cette arrestation soit une avancée positive, l'enquête sur cet incident n'en est qu'à ses débuts et se poursuit » a précisé pour l'heure le directeur adjoint de la National Crime Agency (NCA), Paul Foster, selon des propos rapportés par Reuters. Il n'a pour le moment pas donné plus de détail sur l'enquête.
L'identité du groupe à l'origine de l'attaque encore inconnue
Il faut dire que, pour le moment, il est difficile d'établir quel groupe de cybercriminels serait à l'origine de la cyberattaque. Les spécialistes qui surveillent le dark web pour observer les plateformes sur lesquelles les hackers annoncent avoir volé des données n'ont pour le moment pas vu de revendications pour l'attaque contre Collins Aerospace
L'offensive a en tout en cas fait mal, et continue de faire ressentir ses effets. L'opérateur de l'aéroport de Berlin a ainsi annoncé ce mercredi qu'il faudrait encore plusieurs jours pour qu'il puisse se remettre complètement de la cyberattaque, avec des logiciels de nouveau fonctionnels et sûrs.