Qui donc a pu faire si mal à plusieurs grands aéroports européens ? On pourrait bientôt avoir une première réponse grâce à l'arrestation que vient d'effectuer la police britannique dans ce dossier. Elle a en effet annoncé avoir appréhendé un individu dans la quarantaine, dans le cadre de la cyberattaque, une personne depuis remis en liberté sous caution.

« Bien que cette arrestation soit une avancée positive, l'enquête sur cet incident n'en est qu'à ses débuts et se poursuit » a précisé pour l'heure le directeur adjoint de la National Crime Agency (NCA), Paul Foster, selon des propos rapportés par Reuters. Il n'a pour le moment pas donné plus de détail sur l'enquête.