Depuis l'attaque par ransomware contre Collins Aerospace survenue il y a tout juste un an, qui avait perturbé l'enregistrement à Bruxelles, Berlin et London-Heathrow, la cybersécurité aéroportuaire reste très suivie. Ici, sur les quatorze domaines de messagerie repérés (la partie qui suit le @ dans les adresses des salariés), Flare en a passé trois au crible dans des bases de fuites. Le bilan grimpe à 950 enregistrements, chacun associant une adresse à un mot de passe, pour 253 comptes, en sachant qu'un même salarié peut apparaître dans plusieurs fuites. Dans 81 % des cas, le mot de passe est lisible tel quel, et non masqué sous une suite de caractères indéchiffrable. Il faut tout de même un peu relativiser, puisque 930 lignes proviennent de compilations qui recyclent d'anciennes fuites, certaines datant de 2008. Rien d'enterré pour autant, puisque 147 comptes y sont encore apparus ces deux dernières années. Flare n'a pas testé de mot de passe, donc on ignore combien fonctionnent encore.