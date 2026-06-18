Selon les éléments relayés par BleepingComputer, le fichier découvert par Diachenko ne ressemble pas à une base de mots de passe abandonnée au hasard sur un serveur mal sécurisé. D’après les analyses du chercheur puis de Hudson Rock, il s’agirait plutôt d’un inventaire d’accès liés à des pare-feu et passerelles VPN Fortinet, comprenant des URL de pare-feu, des noms d’utilisateur, des adresses mail et des mots de passe en clair. À ces données s’ajouteraient des indications sur les organisations visées, comme leur secteur, leur taille ou leur chiffre d’affaires. L’ensemble pouvait servir à suivre des cibles, prioriser des accès et préparer des intrusions sans avoir à repartir de zéro.

L’ampleur du jeu de données donne la mesure du problème. Hudson Rock évoque 73 932 URL uniques de pare-feu réparties dans 194 pays, associées à plus de 21 000 domaines. Les noms cités vont de Samsung à Foxconn, Toyota, Comcast, Siemens, Lenovo, PwC, Accenture ou Oracle, aux côtés d’agences gouvernementales et d’opérateurs d’infrastructures critiques. Les télécoms, les services informatiques, la finance, la santé, l’éducation et l’industrie figureraient aussi parmi les secteurs les plus représentés.

Contactée par BleepingComputer, Fortinet conteste toutefois l’idée d’un nouvel incident affectant ses produits. L’entreprise rattache les données à des compromissions antérieures et à des attaques par force brute, sans lien avec une vulnérabilité récente. Mais cette réponse ne suffit pas à évacuer le risque. Kevin Beaumont, chercheur en sécurité connu pour son suivi des équipements exposés en ligne, dit avoir vérifié une partie des identifiants et estime que le fichier paraît trop consistant pour être réduit à un simple recyclage d’anciennes données. De nombreux systèmes concernés seraient par ailleurs toujours accessibles en ligne.