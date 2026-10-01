Sur le terrain, cela passe par le partage de marqueurs d'attaque et un appui à l'analyse forensique, comme à la remédiation. La méthode porte ses fruits, car grâce aux indicateurs de l'ANSSI, les Douanes ont relié le piratage de trois comptes de messagerie d'agents à celui d'un serveur d'échange avec des prestataires, dont la solution de partage a été coupée pour de bon. Même scénario à la Transition écologique, où plus de 300 comptes du Bureau numérique, porte d'entrée vers une messagerie commune à plusieurs ministères, ont été débusqués. La double authentification y est désormais activée, au point que certains utilisateurs n'arrivent plus à se connecter.