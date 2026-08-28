Perturbé par ces intrusions, la dernière ayant été révélée cet été, le ministère de l'Éducation nationale explique ce 28 août avoir procédé à une remise à zéro générale de l'ensemble des accès aux services et applications, plutôt que de traquer l'intrus compte par compte, lui qui est resté trop longtemps dans les tuyaux. Concrètement, l'ensemble des identifiants et mots de passe donnant accès aux services et applications a été réinitialisé, coupant net tout accès. La bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que cette opération n'a provoqué aucun dégât sur les systèmes. 28 des 30 académies françaises fonctionnent donc de nouveau normalement, avec un retour à la routine habituelle pour Pronote et les environnements numériques de travail.