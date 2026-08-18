Le retard dans l’identification du vol ne change pas seulement la lecture technique de l’incident. Tant que l’administration ne sait pas qu’une exfiltration a eu lieu, elle ne peut pas déterminer précisément quelles personnes sont exposées, quelles données circulent hors de son contrôle ni quels risques doivent être anticipés.



Dans ce cas précis, les informations récupérées sont particulièrement exploitables pour du phishing ciblé. Un faux message évoquant un remboursement, un prélèvement ou une situation fiscale devient beaucoup plus crédible lorsqu’il s’appuie sur des données réelles comme le revenu fiscal de référence ou le taux de prélèvement à la source. ZeroBytes affirme par ailleurs avoir déjà revendu une partie des informations récupérées lors du piratage du fisc.