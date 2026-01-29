Enfin, cette sanction s’inscrit surtout dans une série d’incidents qui ont fragilisé la confiance dans les services numériques publics ces dernières années. France Travail n’est pas un cas isolé : l’URSSAF, la CAF, jusqu'au ministère de l'Intérieur, ou encore plusieurs opérateurs administratifs ont récemment été confrontés à des intrusions, des vols de données ou des perturbations informatiques majeures. Autant d’épisodes qui rappellent que la transformation numérique de l’administration s’accompagne d’une exposition croissante aux risques cyber. Plus qu’un simple rappel à l’ordre, la décision de la CNIL agit comme un signal d’alarme : la sécurité des données personnelles n’est plus un sujet secondaire, mais un enjeu de souveraineté numérique et de confiance citoyenne.