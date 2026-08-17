Dans l’immédiat, pas grand chose. Aucune réinitialisation générale des comptes n’est demandée puisque les identifiants et mots de passe d’impots.gouv.fr n’ont pas été compromis.



La vigilance doit en revanche être renforcée face aux mails, SMS et appels téléphoniques utilisant des informations fiscales ou personnelles pour inspirer confiance. Le risque n’est donc pas seulement que les données volées soient consultées : elles pourraient servir de matière première à des campagnes de phishing beaucoup plus convaincantes.



La DGFiP a saisi la CNIL, annoncé le dépôt d’une plainte et indique avoir renforcé plusieurs mesures de sécurité après la découverte du vol. Les investigations se poursuivent également afin de déterminer précisément la nature et le volume des informations extraites.



Pour les 678 000 personnes concernées, le conseil le plus simple reste finalement le plus efficace : attendre la notification officielle de la DGFiP, ne transmettre aucune information sensible en réponse à un message et passer directement par impots.gouv.fr dès qu’un doute subsiste.