La cyberattaque remonte à fin juin. Un pirate a utilisé les identifiants dérobés d’un agent de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et d'un tiers autorisé pour entrer dans les systèmes d’information du fisc, puis en extraire des données avant qu’un contrôle de sécurité ne coupe l’accès. Le vol n’a été découvert que plusieurs semaines plus tard, quand un individu se faisant appeler ZeroBytes a revendiqué l’intrusion sur un forum spécialisé, le 12 août.

Les investigations, confiées à l’Office anticybercriminalité (Ofac), portent notamment sur « l'extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État », rapporte notre confrère Le Monde Pixels. Elles englobent aussi la « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ».