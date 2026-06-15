L’article 4 du RGPD définit la violation comme toute destruction, perte, altération ou divulgation non autorisée de données personnelles, accidentelle ou malveillante. Tant qu’une faille n’expose pas de données à caractère personnel, vous n’avez rien à notifier.

Prenez un ransomware qui chiffre vos machines de production sans exfiltrer aucun fichier client. Techniquement, c’est un incident grave. Juridiquement, vous n'avez rien à déclarer à la CNIL. Mais dès qu'une intrusion touche une messagerie professionnelle, une base clients ou un dossier salarié, vous entrez dans le périmètre du RGPD.

En pratique, vous aurez du mal à établir rapidement cette distinction. Les modes opératoires les plus fréquents dans les incidents notifiés, usurpation d’identifiants et compromission d’un sous-traitant, touchent presque systématiquement des données personnelles, même quand l’objectif initial de l’attaquant était financier.

Par ailleurs, ce n’est pas parce que vous venez de subir une cyberattaque que vous tombez automatiquement sous le coup du RGPD. En revanche, une clé USB perdue sans chiffrement ou un email adressé au mauvais destinataire avec une liste clients en pièce jointe exposent des données personnelles. Dans ce cas, vous devez notifier la CNIL pour éviter une infraction au règlement.