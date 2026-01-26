Une cyber‑assurance agit comme un soutien de deuxième niveau. Elle ne remplace pas la cybersécurité interne, mais elle aide l'entreprise à repartir quand tout s'arrête. Lorsqu'un rançongiciel bloque les serveurs, qu'une base client est volée ou qu'un employé ouvre un mail piégé, l'assureur intervient pour limiter les pertes. Son rôle est d'encadrer financièrement et techniquement la crise, pas de la prévention.

Concrètement, un contrat couvre plusieurs volets. Le premier concerne la remise en état du système d'information : restauration des postes, analyse de l'intrusion, effacement des traces malveillantes. L'assureur mandate souvent un prestataire agréé en cybersécurité, capable d'intervenir en urgence 24 heures sur 24. Le deuxième volet porte sur la continuité de l'activité. Certaines politiques remboursent les pertes d'exploitation liées à un arrêt total des outils numériques. D'autres incluent une prise en charge temporaire des services cloud ou des frais de localisation de matériel, le temps de rénovation.

Une partie du contrat concerne également la responsabilité de l'entreprise. Si des données personnelles fuient, la loi impose d'informer les autorités et les personnes concernées. L'assureur fournit alors un accompagnement juridique et prend en charge les coûts liés à ces démarches. Certaines offres couvrent même l'assistance en communication, utile quand il faut expliquer l'incident à des clients ou à la presse sans aggraver la situation.

En revanche, ces garanties sont encadrées. L'indemnisation dépend du niveau de préparation de l'entreprise et du respect des mesures de sécurité prévues au contrat. Un sinistre peut être refusé si des sauvegardes manquent, si les administrateurs d'accès ne sont pas protégés ou si les correctifs tardent à être installés. Les compagnies appliquent de plus en plus une logique proche de la prévention routière : elles refusent de couvrir un risque évitable. D'où l'intérêt, avant toute souscription, de vérifier que l'infrastructure répond aux critères techniques demandés.

Une cyber‑assurance ne se signe donc pas comme une assurance classique. Elle suppose un dialogue précis avec l'assureur, une évaluation du système d'information et un plan de remédiation immédiate si certaines failles ressortent.

Les guides de l’ANSSI et de Cybermalveillance.gouv.fr énumèrent les bonnes pratiques minimales de cybersécurité à mettre en place dans les TPE et PME : gestion des mots de passe, sauvegardes régulières, plans de réponse aux incidents, formation des collaborateurs… Les assureurs s’y réfèrent lorsqu’ils évaluent les entreprises via leurs questionnaires d’audit. Appliquer ces recommandations, c’est la condition qui permet au contrat de cyber‑assurance de jouer pleinement son rôle le jour où une attaque survient, en garantissant que l’entreprise a mis en place les protections jugées indispensables.