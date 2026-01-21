Si votre pare-feu bloque les connexions suspectes venues d'internet, rien ne filtre ce qui arrive par un port USB, tout comme le filtre antispam détecte les pièces jointes dangereuses, rien ne contrôle ce qu'un employé branche sur son ordinateur.

Les attaquants exploitent exactement cette faille. La clé devient à la fois l'appât et le piège.

Ils déposent des clés infectées dans des lieux stratégiques. Le parking de votre entreprise, l'entrée de votre immeuble de bureaux, la salle d'attente de votre expert-comptable. Ils comptent sur la curiosité humaine. Un de vos collaborateurs trouve la clé, se demande à qui elle appartient, veut vérifier son contenu pour la restituer à son propriétaire. Il la branche et déclenche l'infection.

Les malwares embarqués exploitent des vulnérabilités connues mais non corrigées dans vos systèmes, ou utilisent des techniques d'ingénierie sociale pour inciter votre utilisateur à exécuter un fichier. Une fois lancé, le malware peut installer un ransomware qui chiffre tous les fichiers du poste et se propage à votre réseau, ou un cheval de Troie qui ouvre une porte dérobée pour permettre aux attaquants de revenir plus tard voler vos données.

Tout comme une clé USB, les disques durs et SSD externes, que vous les ayiez fournis à vos collaborateurs ou qu'ils utilsent le leur, permettent aussi à quelqu'un d'exfiltrer vos données. Un employé mécontent, un concurrent mal intentionné, un prestataire indélicat. Il suffit de quelques secondes pour copier des milliers de vos fichiers. Vos systèmes de détection d'intrusion ne voient rien partir, car le transfert se fait en local, sans passer par le réseau. Les journaux d'événements enregistrent bien la connexion d'un périphérique, mais qui prend le temps de les vérifier quotidiennement dans votre entreprise ?

Pire encore : des clés USB spécialement conçues imitent le comportement d'un clavier dès leur branchement. En quelques millisecondes, des scripts créent des comptes administrateur cachés, désactivent vos protections ou téléchargent des logiciaux malveillants depuis internet. Votre utilisateur ne voit rien, votre antivirus ne détecte rien, et pourtant les attaquants ont déjà compromis votre système.

Vos données stockées sur ces clés échappent à vos sauvegardes centralisées, à vos politiques de chiffrement, à vos systèmes de gestion documentaire. Un de vos collaborateurs garde des informations sensibles sur une clé qu'il transporte dans sa poche, il la perd dans les transports, elle tombe entre de mauvaises mains. Les fichiers ne sont pas protégés, n'importe qui peut les lire. Une liste de vos clients, vos devis confidentiels, les données personnelles de vos employés. Tout se retrouve exposé sans que vous le sachiez immédiatement.

Enfin, et vous le savez désormais, les données personnelles que vous traitez sont soumises au respect du RGPD qui vous impose de les protéger. Si elles sont stockées sur une clé USB perdue, alors vous êtes en infraction et devez le notifier à la CNIL dans les 72 heures. Ne perdez pas de vue que ces incidents entachent votre image auprès de l'écosystème qui gravite autour de votre entreprise.

On le sait, les habitudes se prennent et se perdent très vite. Lorsqu'on comprend les risques pour vos données, celles de vos clients et prestataires que vous prenez en autorisant la manipulation, le stockage et le transfert de fichiers via des supports amovibles, la décision la plus sage et efficace est de les interdire au sein de votre entreprise.